兒少發展帳戶成效不彰 學者：弱勢要的是穩定工作

2018-04-08 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



衛福部開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，盼透過資產累積的方式，讓窮孩子有機會翻轉窮者恆窮的宿命。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 為低收與弱勢兒童開設個人帳戶，存下第一桶金方便18歲以後升學或就業。學者批這項政策是「從高空看天下」，低收者亟需工作、學習一技之長，政策制定者應該聽聽弱勢家庭的真正需求。

藍綠議員表示這是一番美意，但擔心造成排擠效應，有人可能借錢存款，沒有達到脫貧目的。

不願具名的學者指出，「兒童與少年未來教育及發展帳戶」成效不彰，他建議中央制定政策時，不要只考慮「總統的政見」而要了解「弱勢者真正需求」，一般低收戶最需要的是穩定的工作，弱勢家庭的孩子多希望成年有工作，才有收入維持家計。

該學者舉「孟加拉奇蹟」印度窮人銀行家尤努斯為例，開設銀行提供低利微額貸款給窮人，有別於以營利為目的銀行，避免讓銀行業者巧立名目加上一堆手續費，甚至刁難，借款讀書就業，他幫助千萬人脫貧。學者表示，尤努斯了解窮人的需要，成果非凡。

中市議員王立任肯定這項政策是美意，讓低收入戶與弱勢孩子有希望，養成存款的好習慣。不過他建議，可以增加如工讀工作所得相對補助，否則低收戶生活費都難以著落，要存款可能更難。

中市議員張廖乃綸表示，這確實可幫助低收入戶，是一番美意，不過低收入戶的福利待遇預算應該花在刀口上，教孩子釣魚，包括給工作機會，職訓帶給兒童、少年一技之長，單靠存款脫貧真的很不容易！