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兒少發展帳戶 中市四分之三低收戶無力參加

2018-04-08 23:23聯合報 記者陳秋雲／台中報導

行政院「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，中市目前申請率約25%。 圖／台中市社會...
行政院「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，中市目前申請率約25%。 圖／台中市社會局提供
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行政院106年6月1日開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，為經濟弱勢孩童設立個人帳戶，家長每年最高可存入1.5萬元，政府就相對存入同額存款，期望為弱勢孩童18歲前存下第一桶金。台中市執行率約25%，逾7成5的低收戶無力參加，低收戶表示「生活吃飯都不夠了」，沒有錢存款，且要等18年才能領錢，時間漫長。

總統蔡英文提出為弱勢開設兒童發展個人帳戶的政見，各地縣市政府已在去年6月1日開辦，行政院表示，社會福利總支出約占政府總支出的20%，其中用於兒童少年及家庭方面的支出，遠遠低於對老人的支出，希望推動本方案來為協助弱勢家庭兒少脫貧。目前中央以方案處理中，並著手立法，相關法案仍在立院排隊審查。

參與家庭最高可年存1.5萬，政府加碼相對補助，等於一年存款最高3萬，存款至18歲可結清領回，若以孩童一出生就開始存款、沒有中斷，18年後最高可領回54萬。

台中市政府社會局表示，參加資格是105年1月1日出生，列冊低收入戶或中低收入戶或經評估需長期安置的失依兒童及少年。台中市合乎資格的目前有1434戶，救助科統計共有355戶申請，占總數約25%。行政院要求各縣市政府第一年申請率達30%，社會局人員表示將努力宣導。

低收入戶林先生指出，一家5口每月生活費有限，妻子臥床、1名孩子多障，生活有賴政府補助，想為孩子存款是心有餘力不足，他更希望有穩定的工作，靠勞力賺錢養家。趙先生目前參加「以工代賑」，他表示，存款要等18年才能領到，時間太漫長，且以工代賑只有2、3年，擔心如果沒工作，存款就無以為繼。

社會局指出，這項政策面對不少挑戰，推動上可能面臨低收入家庭對社會福利給付習慣領取現金，缺乏儲蓄的能力與習慣。長期帳戶須時常提醒或提供誘因，否則無法長期到好幾年甚至18年。此外，長期利率趨勢走低，未來可能是負利率時代，若政府未能提供利息補貼，銀行經營本方案帳戶的意願恐不高。

社會局指出，發展帳戶存款方式，家庭須每月為孩子存款，政府每半年會採一比一方式提撥，例如孩童每月存入1500元，政府也相對存入1500元，提撥款以每人每年1萬5千元為上限。

孩童滿18歲後可結清帳戶，且領回款項可用在教育、職業訓練或就業、創業等，如果非以上用途就無法提領的。且18歲前，若想中斷帳戶儲蓄，只能領出自己的存款及利息，不包含政府相對提撥款；但若孩子因病重、死亡而必須中斷帳戶，則可全額領出，培養儲蓄習慣。

低收入戶弱勢家庭

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