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影／美國務院分享阿巒的作文課 外交部：參與WHA努力不懈

2018-04-08 11:02聯合報 記者黃國樑╱即時報導

外交部為了爭取今年參加世界衛生大會，特別製作了一支微電影「阿巒的作文課」，這支短片得到廣大共鳴，美國國務院亞太局也在其推特上轉發，外交部在其官方臉書上特別感謝美國國務院亞太局的分享，並請更多的人一起觀看這個感人的故事。

「阿巒的作文課」描述的是一個越南小女孩阿巒的故事，她的左腳是天生的象腿，導致她無法行動，父母為她賣掉了房子與地仍無法籌措醫藥費，最後在台商的資助下，來到台灣就醫，終於讓她能夠走路了。而這堂作文課，老師出了一道題目是「最棒的一對」，阿巒就以她曾因左右腳不對稱，而十分羨慕旁人有健康的雙腳，可以穿上漂亮的運動鞋的心路歷程，寫下她的作文。她寫著：「我雖有兩隻腳，卻很難說他們是一對，他們無法穿上同一雙鞋！」文字十分觸動人心。

外交部發言人李憲章表示，外交部感謝美國國務院亞太局在推特上轉發台灣醫療故事微電影-阿巒的作文課。這部短片真實展現台灣先進醫療實力及愛心無國界的精神，廣泛引起共鳴。上線至今不到10天，已有近2百萬點擊率，其中85%來自國外。外交部感謝國人及各國人士的肯定。

李憲章說，台灣長期在人道醫療援助及對抗重大疾病做出貢獻，更願意分享推動全民健保，使民眾獲得高品質且可負擔醫療的經驗。中華民國政府誠摯感謝理念相近國家及友邦對台灣國際參與的支持長久而堅定，將持續與各國共同推動無缺口的國際醫衛合作。

目前外交部雖然對今年參與WHA並不樂觀，仍在全力尋求突破，我廿個友邦最近也致函給世界衛生組織的幹事長，要求WHO具函邀請台灣以觀察員身分參加WHA。外交部表示，外交部會與衛生福利部及民間團體協同合作，為台灣參與WHA努力不懈。

微電影國務院WHA
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