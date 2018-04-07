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台西空氣品質褐爆 環團質疑有人為因素

2018-04-07 15:33中央社 台北7日電

沙塵暴來襲，全台的空氣品質都很糟，尤其雲林縣台西測站加上河川揚塵影響，AQI達到...
沙塵暴來襲，全台的空氣品質都很糟，尤其雲林縣台西測站加上河川揚塵影響，AQI達到褐爆等級。由於僅台西測站數據飆高，環團質疑是否有工廠偷排等因素。聯合報系資料照
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沙塵暴來襲，全台的空氣品質都很糟，尤其雲林縣台西測站加上河川揚塵影響，AQI達到褐爆等級。由於僅台西測站數據飆高，環團質疑是否有工廠偷排等因素。

雲林縣台西測站的空氣品質指標（AQI）達到褐爆等級，並首次有測站達最高的平均500微克/立方公尺。這是5年來最嚴重的沙塵暴，預估明天起會逐漸改善。

對此，台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣受訪時質疑，全台僅台西測站的數據最高，附近的空品測站不是維修中就是AQI僅為敏感族群需注意的橘色警戒，「是不是可能有除了沙塵暴跟河川揚塵以外的原因存在」。

許心欣認為，台西測站位於六輕的下風處，會不會有可能六輕的排放也是造成台西測站褐爆的原因之一。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃受訪說，濁水溪沿岸僅台西測站嚴重，應該有局部的原因，否則不會只有台西。

葉光芃指出，另一個空氣品質監測站崙背測站臨近台西測站，當地空氣品質應該也會受到河川揚塵的影響，但崙背測站近日都在設備維護中，讓民眾無法得知空氣品質狀況。

「造成空氣品質差的原因不重要，重點是政府做了什麼處置。」葉光芃說，若是政府認為是河川揚塵加上中國沙塵暴的影響，是否應該要啟動人工雨等措施，讓河川揚塵不要這麼嚴重。

中興大學環境工程系教授莊秉潔則說，按照過去經驗，的確在東北季風比較強時，河川揚塵就會比較嚴重，這次台西空氣品質褐爆，顯示濁水溪的整治並沒有很成功。

空氣品質六輕中興大學
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