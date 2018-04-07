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清明首日蘇澳到花蓮3.5小時? 網民幹譙交部說法太扯

2018-04-07 15:11聯合報 記者戴永華╱即時報導

蘇澳到花蓮3.5小時？我開了7個小時，是鬼打牆嗎？」清明節連假首日宜蘭到花蓮交通，不管是蘇花改或舊蘇花公路都塞到不像話，舊蘇花甚至塞到半夜，用路人抱怨連連。事後，交通部公路總局發布新聞稱「交管策施奏效」，引爆眾人怒批「怎有臉發這種新聞？」

有人看不下去，把新聞稿PO上路況資訊網站，用路人忍不住以自己的慘塞夢魘留言，反駁交通部公路總局「睜眼說瞎話」、「騙誰啊！應該是蘇澳塞到蘇花改入口3.5小時，才對吧！」

「那我是鬼打牆嗎？」張小姐說，下午點4半進舊蘇花，8點半到才到蘇花改與舊蘇花的東澳匯流處，一點都不誇張，「短短17公里開了4小時」，從蘇澳開到花蓮7小時。

網友說，中午12點半從蘇澳出發，被引導去走舊蘇花，卻動彈不得，「還被旁邊騎腳踏車的笑這群烏龜，心裡髒話罵到沒詞」，晚上9點半到花蓮民宿。

也有人留言，上午8點台北出發，光蘇澳到東澳6小時，不大敢上廁所，開到花蓮花13個小時，「都可以到美國了！」交通部怎有臉發這種新聞，誰敢亂講話誰負責。

網民批評不留情面，指交通部官員眼睛業障？只會講「幹話」的政府，公然說謊的噁心部、幹話部！柯姓男子還號召大家一人一信請賀陳旦連假走舊蘇花來「看風景」。　

就連台東人也上來留言，他們凌晨3點半桃園出發，凌晨12點半到台東，「花東人犯了什麼錯，要摸黑出門」？

對此，公路總局四區工程處表示，今年清明連假首日南下2萬4千車次，是去年清明節同期1萬3千車次的1.87倍，車流量實在太大；至於3.5小時指國5到蘇花改50分鐘，到南澳1個半小時，到花蓮崇德1小時，去年蘇澳到崇德7小時，所以今年「交管奏效」。

網友諷刺說，只敢講蘇花改，為何不提舊蘇花塞到半夜？「我看不是1.87，而是非常87」，多了一個1；至於蘇澳到花蓮「不是3.5小時，而是13.5小時」，少了一個1，整個網路都是對交管奏效說的大不滿。

有用路人受不了塞在車陣中，180度調頭離去。圖/翻攝即時路況
有用路人受不了塞在車陣中，180度調頭離去。圖/翻攝即時路況
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塞車塞到動彈不得，有人乾脆下車聊天。圖/讀者提供
塞車塞到動彈不得，有人乾脆下車聊天。圖/讀者提供
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舊蘇花公路在清明首日塞到半夜。圖/翻攝即時路況
舊蘇花公路在清明首日塞到半夜。圖/翻攝即時路況
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交通部公路總局發新聞稱清明首日「交管策施奏效」，讓用路人看不下去，奏效說引爆批評...
交通部公路總局發新聞稱清明首日「交管策施奏效」，讓用路人看不下去，奏效說引爆批評。圖/翻攝蘇花路況網站
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舊蘇花公路在清明首日爆塞到深夜。圖/讀者提供
舊蘇花公路在清明首日爆塞到深夜。圖/讀者提供
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蘇澳蘇花改連假
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