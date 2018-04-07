東南亞外配占比去年逾4成 12年來首超陸配

2018-04-07 13:35 中央社 台北7日電



外配們與內政部長共同品嘗部長她們親手做的家鄉美食。聯合報系資料照 分享 facebook 內政部最新統計指出，民國106年國人結婚對數共計13萬8034對，較105年減少9827對，外籍配偶中，東南亞地區者占40.6%最多，自民國94年來首次超越大陸地區配偶的36.2%。

統計分析，台灣近10年結婚登記對數，大多落在14萬至15萬對間，其中98年結婚登記對數因逢孤鸞年降至11萬7000對的低點，99年、100年景氣復甦與失業率下降，且搭上「幸福久久（99）」及建國百年象徵「百年好合」結婚熱潮列車，連續2年增加近2成，100年達16萬5000對高點，105、106年則連2年呈減少現象。

統計指出，106年國人結婚對數共計13萬8034對，較105年減少9827對，其中雙方均為台灣籍者占84.7%（11萬6937對），非本國籍結婚者占15.3%，約2萬1097人，創近6年新高。

統計分析，以106年來看，以東南亞地區配偶8569人（占40.62%）最多，自94年來首次超越大陸地區配偶的7634人（占36.19%），其他地區者3578人（占16.96%），港澳地區者1316人（占6.24%）。

若以大陸、港澳地區以外配偶人數的原屬國籍來看，以越南籍6076人最多，日本籍952人次之，印尼籍807人居第三。與105年比較，以東南亞地區增加1458人，又以越南籍增加1300人最多，港澳地區及其他地區也增加，大陸地區則減少1039人。

以性別分析，106年外籍與大陸、港澳配偶人數，女性1萬5793人占74.86%，高於男性的5304人占25.14%，二者差距已逐年縮小，性比例由93年11.29增至106年33.58。

統計指出，106年與外籍配偶結婚登記，以北部地區1萬782人占51.11%最多，南部地區4896人占23.21%居次，中部地區4868人占23.07%居第三，東部及金馬地區僅為395人及156人。

此外，金馬地區因地緣接近大陸關係，大陸地區配偶人數占金馬地區與非本國籍結婚者人數的比率達69.23%；東南亞地區配偶人數占台灣各區域別與非本國籍結婚者人數的比率，以中部及南部較高，其他外國籍配偶占率則以北部地區19.57%較高。