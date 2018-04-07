叩關WHA頻被打壓 陳時中：全台忿忿不平 沒邀也會去

2018-04-07 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



蔡英文政府前年全面執政後，世界衛生大會（WHA）去年首度拒絕邀請台灣參與，斷了台灣連續8年以觀察員身分的參與，WHA5月21日又即將於日內瓦舉行，外傳今年台灣取得邀請函的機會「微乎其微」，衛生福利部長陳時中今參與活動時，特別強調對於台灣參與WHA頻遭政治打壓，不僅他忿忿不平，而是整個醫界、整個台灣都忿忿不平，接下來就算沒有獲得邀請，也會到場參與。

世界衛生組織（WHO）將今天訂為世界衛生日，今年的焦點為「全民健康覆蓋率」（Universal Health Coverage），陳時中今天參與健保署舉辦「世界衛生日 健康大步走」時，提及今年參與世界衛生大會一事，陳時中說，世界衛生組織今年提倡的主題健康覆蓋率，台灣的能力在世界上絕對是數一數二，台灣在這一方面絕對可以提供各個國家所需的訊息。

陳時中表示，台灣的健康覆蓋率展現了台灣醫療軟實力，台灣做得非常不錯，但仍有部分需要努力，台灣今年參與WHA的情形仍非常艱困，目前正在積極委請友邦今天向WHA秘書處提案，希望我們今年可以回到世界衛生組織去。