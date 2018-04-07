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樹菊嬤廟中靜養 不忘籌備基金助人看病

2018-04-07 00:25聯合報 記者徐白櫻／高雄報導

陳樹菊（中）行動略為不便，廟宇志工陪同她外出看病。 記者徐白櫻／攝影
陳樹菊（中）行動略為不便，廟宇志工陪同她外出看病。 記者徐白櫻／攝影
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台東愛心菜販陳樹菊阿嬤決定退休，不再賣菜，但「賺台東人的錢，當然要回饋台東人」，從小立下的助人願望不會停歇。她正與台東友人籌備兩個急難救助基金，要繼續關懷台東鄉親，幫助沒錢看病的人。

六十八歲的陳樹菊，已在台東市中央市場買菜五十五年。生活儉樸的她不只用賣菜賺來的錢照顧家人，還拿出積蓄回饋小學母校蓋圖書館、成立仁愛基金並幫助其他社福團體。種種善行讓她成為不平凡的菜販，曾獲富比士亞洲慈善英雄、時代雜誌年度「英雄」百大人物 、菲律賓麥格塞塞獎等殊榮肯定。

今年農曆年前陳樹菊病倒，住院動手術，出院後決定退休把菜攤交給姪子接手，上周隻身到高雄廟宇掛單靜養。陳樹菊的愛心讓人敬佩，醫師看病前會「預約」看完病和她拍照留念，很多信眾在宮廟內看見她也是驚喜萬分。

宮廟志工說，陳樹菊阿嬤非常親切，信眾要求合照來者不拒。她跟其他人一起吃飯、睡通舖、讀經，相處零距離，跟自家阿嬤沒兩樣。

陳樹菊生活簡樸，吃住跟其他信眾一樣，有什麼吃什麼，不過還是習慣吃飯配豆腐乳。在高雄休養的消息曝光後，她很擔心影響宮廟清靜，不希望帶給他人困擾。

「目前身體健康，謝謝大家關心！」樹菊阿嬤說，病倒消息傳開後，很多人寫信加油打氣，無法一一言謝，昨天藉受訪機會向大家道謝；自身茹素，很喜歡高雄環境，希望退休後專心修行。

陳樹菊說，早年媽媽與弟弟因為沒錢看病而往生，所以助人是她從小的願望。退休後比較沒壓力，以後準備高雄、台東兩地跑，不會放下助人的志業。

陳樹菊台東
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