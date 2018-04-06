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輪調新制 二審檢察官3年任滿回一審

2018-04-06 14:56中央社 台北6日電

法務部今天表示，為落實司法改革國是會議決議，已完成「一二審檢察官輪調」法制作業，未來二審檢察官任期以3年為限，但不限申請輪調二審的次數，期望提升檢察體系效能。

新頒布的「高等法院以下各級法院及其分院檢察署檢察官輪調實施要點」共計有8點，已於本月3日函頒各檢察機關，將適用於今年度的人事作業。

要點規定，從民國107年起，申請輪調二審的檢察官，應填具屆滿後調任一審的同意書。二審檢察官任職3年後，應立即調任地檢署檢察官，但可繼續申請輪調二審。

此外，二審任滿3年的檢察官，可優先選擇回任一審的服務機關，而表現優異者，可優先遴選派任檢察長，或轉任法務部所屬的司法行政人員、借調至其他機關辦事。

至於現任的二審檢察官，法務部並未強迫回歸一審。但要點規定，現職二審檢察官若自願調任一審，仍享有優先選擇回任單位的權利，表現優異者，同樣有遴選檢察長的優先機會，及轉任司法行政人員或借調其他機關辦事。

法務部表示，檢察官依法院組織法等相關規定，職司犯罪偵查、刑事訴追，並具有公益代表人的地位。為落實精緻偵查政策，提升檢察官本職學能，強化辦案經驗傳承，有必要增加不同審級檢察業務的歷練。

新聞稿指出，一審檢察官調任二審檢察署輪調檢察業務後，再調任一審檢察官，將有助地檢署與高檢署間的經驗交流及傳承，以強化地檢署偵查技巧與辦案品質，提升案件定罪率。

司法改革國是會議
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