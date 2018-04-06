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台灣創新農機館參展2天 新南向商機萌啟

2018-04-06 14:01中央社 台北6日電

農委會農糧署長陳建斌表示，為拓展新南向商機，2018桃園農業博覽會的「台灣創新農機館」是史上規模史上最大，首2天有3萬人次參訪，商機洽談、訂單陸續已經開啟。

2018桃園農業博覽會以「智慧農業、綠色生活」為主軸，4日起在桃園市新屋區開展，為期40天。由農糧署規劃參展的「台灣創新農機館」，占地2100平方公尺，9個研究單位及28家廠商參展。

陳建斌說，這也是農機產業參展規模最大的一次，有「特用作物及茶葉」、「蔬菜、花卉及種苗」、「水稻及雜糧」、「果樹」、「溫室及設施設備」五大主軸，共有62項農機，以及相關技術展示，要把台灣最拿手的「小農農業機具」向國內外，特別是向新南向國家展示行銷。

陳建斌告訴中央社記者，彙整參展首2天，已有商機顯現，適逢連續假日，參觀人潮絡繹不絕，除了首日有1萬9534人次參訪，累計2天參訪已破3萬人次。

對於開創的商機，陳建斌透露，包含泰國台灣商會聯合總會秘書長溫德農參觀智慧環控溫室，並與溫室製造廠旺田公司洽談智慧溫室及植物工廠事宜。伊朗公司（VELOCITY INTERNATIOAL）與宜益公司訪談，洽詢中耕機及搬運車設備。

訂單也陸續出現，陳建斌說，現場成交中耕管理機有10台，成交金額新台幣191.1萬元，另預期訂單會有151.2萬元；參展首2天訂單初估有539.9萬元顯現。

對比歐、日商的高階農機，中國大陸主攻相對平價市場。農糧署說明，台灣相關產品的特色是小型、價格有競爭優勢，近年結合科技，再推出環控設備，以及藉由遙控小型飛行機噴灑農藥的機具等新產品。

農糧署統計，近年來農機等產業的年產值約新台幣100億元，內銷約40億元，市場已近飽和；外銷60億元，可再拓展，新南向國家是拓展商機的主攻市場。

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