防酒駕 立委提案共乘者供酒者都要罰

2018-04-06 13:04 中央社 台北6日電



國民黨立委蔣乃辛今天表示，為了減少酒駕發生，提案修正道路交通管理處罰條例，參考日本納入「酒駕他律機制」，對於酒駕的共乘者、供酒者，都納入裁罰。

根據蔣乃辛提出的道路交通管理處罰條例第35條修正草案指出，汽車共乘者明知汽車駕駛人有酒態、酒容、酒味或服用含有酒精的飲料，而仍搭乘者，駕駛人有酒測超標等情形時，共乘者處新台幣一萬元罰鍰。

提案指出，提供酒類飲品之店家，未勸阻酒駕，或協請代駕者，處5萬元以上、20萬元以下罰鍰，酒駕者肇事致人傷亡，應處提供酒類飲品的店家停止營業一個月。

蔣乃辛告訴中央社記者，他提出道路交通管理處罰條例第35條修正草案，對於酒後駕車的共同責任，參考日本的道路交通法規，乘客與供酒者共同負起防制酒駕的行為責任，以減少酒駕的發生。

他說，日本的酒駕案件數，從共乘者、供酒者負連帶責任的法規在2008年上路後，到2017年，少了1/3的案件量，看起來是蠻有效果的作法，因此提出相關修法供各界討論，如果能減少酒駕案件，對台灣的交通安全有很大的幫助。

記者問到，要追查供酒者會不會有查緝上的困難？蔣乃辛說，如果客人喝到一定程度，店家要有提醒的義務，善盡提醒責任後，行為人就要自己負責任，相關法規在日本已經上路10年了，執行應該不難，只是執行尺度上的差別。

他說，一般酒商大多在酒瓶上有標示警語，沒有太大的問題，但是希望餐廳供酒者，能夠做到提醒或是協請代駕，至於詳細的執行要怎麼做，行政單位可以參考其他國家訂定標準。