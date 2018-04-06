親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣高齡少子化
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

朴槿惠貪腐案一審宣判 全程現場直播

你家幾人去掃墓？桃園「這一家」 動員1.2萬人

防酒駕 立委提案共乘者供酒者都要罰

2018-04-06 13:04中央社 台北6日電

國民黨立委蔣乃辛今天表示，為了減少酒駕發生，提案修正道路交通管理處罰條例，參考日本納入「酒駕他律機制」，對於酒駕的共乘者、供酒者，都納入裁罰。

根據蔣乃辛提出的道路交通管理處罰條例第35條修正草案指出，汽車共乘者明知汽車駕駛人有酒態、酒容、酒味或服用含有酒精的飲料，而仍搭乘者，駕駛人有酒測超標等情形時，共乘者處新台幣一萬元罰鍰。

提案指出，提供酒類飲品之店家，未勸阻酒駕，或協請代駕者，處5萬元以上、20萬元以下罰鍰，酒駕者肇事致人傷亡，應處提供酒類飲品的店家停止營業一個月。

蔣乃辛告訴中央社記者，他提出道路交通管理處罰條例第35條修正草案，對於酒後駕車的共同責任，參考日本的道路交通法規，乘客與供酒者共同負起防制酒駕的行為責任，以減少酒駕的發生。

他說，日本的酒駕案件數，從共乘者、供酒者負連帶責任的法規在2008年上路後，到2017年，少了1/3的案件量，看起來是蠻有效果的作法，因此提出相關修法供各界討論，如果能減少酒駕案件，對台灣的交通安全有很大的幫助。

記者問到，要追查供酒者會不會有查緝上的困難？蔣乃辛說，如果客人喝到一定程度，店家要有提醒的義務，善盡提醒責任後，行為人就要自己負責任，相關法規在日本已經上路10年了，執行應該不難，只是執行尺度上的差別。

他說，一般酒商大多在酒瓶上有標示警語，沒有太大的問題，但是希望餐廳供酒者，能夠做到提醒或是協請代駕，至於詳細的執行要怎麼做，行政單位可以參考其他國家訂定標準。

酒駕蔣乃辛
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

煤電廠重回深澳 繁榮地方的其他選擇？

2018-04-06 11:27

外交官轉國史館裱褙師 埋首16年救檔案

2018-04-06 09:05

國史館裱褙室曝光 國父手繪圖長這樣

2018-04-06 08:52

樹菊嬤退休養病 姪接棒賣菜行善

2018-04-06 00:35

說好農曆年後就退休 陳樹菊卻在春節前先病倒

2018-04-06 00:16

陳樹菊大弟陳洽銘：姊把我們養大 以後我們照顧大姊

2018-04-05 18:42

台東愛心阿嬤陳樹菊傳退休不做了 姪兒接手延續傳愛

2018-04-05 16:51

16歲少年獨自赴美找媽媽 海關「不信會按時回台」遣返他

2018-04-05 15:01

年前病倒至今未癒 善心阿嬤陳樹菊退休

2018-04-05 14:27

開放進口大蒜被批毫無警覺 農糧署：貿易是常態

2018-04-05 14:27

公教離婚配偶依比率分退休金 不溯及既往

2018-04-05 13:06

學儀vs軍儀 有如玉女劍法PK嵩山鐵劍

2018-04-05 13:04

學儀女王北一女降臨 全國最強高中儀隊誰說了算？

2018-04-05 13:04

玉女劍法VS.嵩山鐵劍 學儀軍儀最強誰說了算？

2018-04-05 10:32

學儀女王北一女降臨 闖國防部全國高中軍儀競賽

2018-04-05 10:32

從初心、完美到完整 江振誠為何堅持回家？

2018-04-02 11:27

我不是共產黨 只是討生活的外勞

2018-04-02 11:00

夾縫求生！赴陸教書成風潮 1000個台師變陸師

2018-04-02 10:57

台灣莫成兩強爭霸祭品 台美中關係20年回顧

2018-03-31 08:47

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40
看更多

熱門文章

蔡丁貴領的18%要取消了 感慨「台獨更無力」

2018-04-05 17:13

國民黨新北市長初選民調 侯友宜確定勝出

2018-04-06 10:30

年前病倒至今未癒 善心阿嬤陳樹菊退休

2018-04-05 14:27

國軍基層互搶招募成效 正牌人才招募中心官兵怒了！

2018-04-05 20:08

這裡10年來只生14個新生兒 台灣出現「極限村落」

2018-04-05 23:57

逾7成青年願為台灣而戰？游梓翔：國防部募兵方法錯了

2018-04-06 09:02

扁學馬英九穿潮T？藍諷：受歡迎的不是衣服而是操守

2018-04-06 07:14

防共軍斬首 蔡英文「禁衛軍」展現反斬首火力

2018-04-06 08:00

陳樹菊大弟陳洽銘：姊把我們養大 以後我們照顧大姊

2018-04-05 18:42

16歲少年獨自赴美找媽媽 海關「不信會按時回台」遣返他

2018-04-05 15:01

說好農曆年後就退休 陳樹菊卻在春節前先病倒

2018-04-06 00:16

扁預告 5月4日和阿扁們穿「扁力」T恤出席感恩餐會

2018-04-05 19:56

台北到花蓮塞14小時 乾脆留宿

2018-04-06 00:07

侯友宜勝出 葉毓蘭預言會有人格毀滅戰

2018-04-06 10:46

國民黨新北市長初選結果10點公布 朱立倫：一定要尊重民意

2018-04-06 09:47

台東愛心阿嬤陳樹菊傳退休不做了 姪兒接手延續傳愛

2018-04-05 16:51

談軍港西遷 葉匡時：收割稻尾的政治人物

2018-04-05 16:01

心酸話題 獅潭山村「每星期都在嘆誰過世…」

2018-04-06 00:22

藍新北市長初選民調 黨中央6日公布

2018-04-05 14:50

直言集／民進黨最期待柯文哲慘勝

2018-04-06 00:01

換北上塞了！下午北上車潮現 中部再度紅一片

2018-04-05 16:38

軍情局供奉首位陸將台諜

2018-04-05 15:17

學者：交部2措施 釀國道「紫爆」

2018-04-06 00:35

藍新北市長初選民調最後一天 參選人拉票兩樣情

2018-04-05 23:55

平溪老人照顧老老人成常態 96歲獨居嬤：我有靠山

2018-04-05 23:10

侯友宜壓倒性勝出 對比民調也大勝蘇貞昌

2018-04-06 12:31

國道五號北上 今起三天延長高乘載管制時段

2018-04-06 00:35

陸軍關渡指揮部總兵夫人墓 清明掃墓子孫眾多

2018-04-05 14:11

送給樹菊阿嬤最好的禮物 就是休息

2018-04-05 21:02

基隆遷軍港忘記馬英九功勞 葉匡時抱屈

2018-04-05 17:15

明北返車潮湧現！交通部宣布延長國五高乘載

2018-04-05 18:16

侯友宜勝出 周錫瑋支持者：不公平

2018-04-06 11:05

林右昌酸前朝 羅智強諷：和基隆人的厚道差太多了

2018-04-05 19:41

陽明山憲兵隊有營舍沒兵力 汙水系統損壞被環保局盯上

2018-04-05 14:01

【即時短評】侯友宜第一堂必修課 彌平初選疙瘩

2018-04-06 10:32

開放進口大蒜被批毫無警覺 農糧署：貿易是常態

2018-04-05 14:27

70歲在新北平溪不算老 學者：極限村只會多不會少

2018-04-06 00:12

孫大千批民進黨面對低薪問題 改革不願一次到位

2018-04-06 10:48

蔣中正逝世43周年 馬英九低調謁陵

2018-04-06 00:01

凱蒂佩芮二度攻蛋 梅健華偕太太朝聖合影

2018-04-05 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top