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逾7成青年願為台灣而戰？游梓翔：國防部募兵方法錯了

外交官轉國史館裱褙師 埋首16年救檔案

2018-04-06 09:05中央社 台北6日電

「有人稱這個行業是檔案美容師，也有人說是書的醫生，裱褙主要目的是救檔案、延長檔案的使用壽命」，國史館裱褙師傅董進志曾是外交部駐外人員，因緣際會任國史館裱褙師16年。

董進志回憶，進國史館後遇到的第一件文物是對日抗戰（民國26年到34年）時期「資源委員會」檔案，像衛生紙般脆弱，拿起來都怕碎掉，要怎麼透過裱褙，延長檔案壽命，那是當時的老師傅手把手、一對一教導，傳承給年輕人。

董進志是外交官出身，在澳洲擔任駐外人員時，到一些僑領家聚餐，僑領家裡收藏一些檔案、字畫，問董進志知不知道透過什麼管道可修復畫作？因緣際會下，董進志接觸裱褙，回國後由於興趣跟著裱褙師傅學2、3年，後來轉到國史館，用裱褙工夫搶救許多珍貴檔案，一埋首就是16年。

裱褙常被認為是夕陽產業，國史館裱褙人員也是來來去去，年輕人待不住。問董進志是什麼樣的熱情，可投身裱褙工作近20年？他說，「只要是做你喜歡的事，你每天都可以很快樂」。

董進志說，每次看到檔案時，就像跟檔案對話，檔案會回應「我希望你怎麼樣處理我、怎麼樣對待我」。

董進志表示，有時候打開文物，一張紙只剩1/3，有些被蟲蛀，有些因酸化，而裱褙只能保留還存在的部分。

他說，檔案紙張材質、形式都不一樣，要設定完整裱褙計畫，要登錄檔案破損狀況，要思考使用什麼裱法，包括乾裱、濕裱、飛托或平托，托紙厚薄等都要先想到。

他舉例，像西京電廠藍晒圖材質很厚，背後還有印章，要搭配什麼樣的托紙？又如有些文件雙面都有文字，怎麼裱褙？如果裱上去，就看不見另一面，這時就要用一種特別的紙「典具帖」，又名「蟬翼宣」，紙質很薄，托上檔案後，兩邊文字都可看得到。

董進志說，外交官工作，只要考過國家考試就可做，但裱褙這一行，大家好像愈來愈不想做。當初轉行是年輕時一股熱情與傻勁，心裡想著「這個我做了，也許以後在歷史上，我曾盡過綿薄之力」。

國史館人員向中央社記者展示幾件經裱褙後，保存良好的古物。董進志笑說，這些檔案就是他們以前處理的，經10幾年，檔案狀況都很好，也算為歷史保存貢獻一點點心力。

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