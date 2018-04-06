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國史館裱褙室曝光 國父手繪圖長這樣

2018-04-06 08:52中央社 台北6日電

「這件（國父）孫文手繪民生主義圖手稿是孫中山闡述三民主義理念，比社會主義、共產主義與集產主義更廣」，國史館人員展示的孫文手繪圖，透過裱褙，延長這件重要古物壽命。

國史館保存國家重要史料文物，透過裱褙，可加固檔案紙張，以延長老舊檔案壽命。

裱褙師傅小心翼翼地將手稿平放在托紙上，這些檔案有的被蟲蛀蝕、有的沾上水漬、有些則已成碎狀；「有人稱這個行業是檔案美容師，也有人說是書的醫生，裱褙最主要目的是救檔案、延長檔案的使用壽命」，國史館裱褙師傅董進志向中央社記者解釋。

國史館審編處長周曉雯說，檔案紙張會脆化，大部分是酸性物質的關係，裱褙從紙質選用到漿糊製作，都要非常講究。

周曉雯指著裱褙人員使用的鳳梨單宣，這宣紙是用鳳梨的纖維製成，且是「中性偏鹼」，國史館採購時都要求紙廠出具證明，確定酸鹼度。

國史館使用的漿糊也是自製，裱褙人員張貽淳說，國史館使用無筋小麥澄粉，配上純水或逆滲透水，用沖煮法調製漿糊；從水粉比例、攪拌方向到過濾網，製作流程每一步都馬虎不得；新進人員光是學習如何煮漿糊，師傅親手教導傳承，大概要半年才會把標準流程和方法學起來。

為什麼要選漿糊，不選白膠或膠水？「老祖宗有試過，只有漿糊才有可逆性，傳統的漿糊遇水可以化開」，董進志說，可逆性指的是可「揭裱」，史料檔案裱褙後，不是典藏在庫房50、60年都不會壞，也許幾十年後可能因典藏環境、氣候或溫濕度等物理性因素，又開始發霉、劣化或脆化，這時就須揭裱，重新裱褙後才能再延長檔案壽命。

董進志說，「我們特別講究修裱使用的水質與澄粉，短期內不容易看出效果，但是歷經50、60年後，再回頭看，則會發現完全不一樣的裱褙品質」；目前大多數人只看眼前、不看往後，但國史館重視這些檔案文件維護工作，不就是為了往後能延長保存文物壽命嗎？

國史館工作人員詹建德展示多件裱褙整理後的重要文物，包括孫文手繪的民生主義圖、國史館典藏年代最早的文件及裱褙難度較高的藍晒圖。

詹建德說，「孫文手繪民生主義圖手稿」是民國13年孫文構思三民主義哲學體系時的手繪概念圖，孫文圖解闡述民生主義構想認為比集產主義、共產主義及社會主義內涵更廣；這份文件在62年由孫文兒子孫科捐贈給國史館；國史館104年送到文化部申請指定為重要古物，105年獲文化部審議通過指定為重要古物。

周曉雯說，這份紙本墨書手繪早期曾折疊收藏，平面中央有明顯十字摺痕，代表紙質纖維鏈斷裂，為延長壽命，國史館重新裱褙加托在鳳梨宣紙，保存狀況良好；平常是典藏在溫溼度管控的庫房，不照射燈光，以免光害，為展覽需求才使用濾紫外線的光線照明，這次是為媒體採訪需求，才拿出來展示。

另一份是國史館典藏文件史料中目前已知年代最早的明代天啟年間（約西元1621年到1628年）仇姓家族文契。

詹建德說，這是許姓巴西僑領捐給駐外單位，再由僑務委員會移轉給國史館典藏的安徽仇姓家族的祖傳文件，從文契上官印可確認這是明熹宗時代文契；當初國史館接到這些檔案時，檔案原件上有破洞，在沒托裱的底紙襯底前，很多字跡看不清楚。

還有一件西京電廠灞橋發電廠的藍晒圖是37年繪成，董進志說，這張藍晒圖很大很厚，背面還有印章，托紙要如何選擇，且背後的章印不能掩蓋，這些細節都考驗裱褙師傅功力。

「你們現在看到的檔案都很平整漂亮，常易引起一般人誤會說，檔案這麼好，也要裱褙嗎？其實不是，剛送來裱褙前的檔案並不是這樣的。」董進志說，老舊檔案很髒，原先存放在各機關陰暗庫房中，很多剛開始裱褙機關檔案的師傅要揭頁、表面除塵與字跡加固等，常弄得全身皮膚發癢、起紅疹。檔案除灰塵，有時還有蟲卵跑出來；能為歷史保存貢獻心力，是裱褙師傅堅守工作崗位主要原因。

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