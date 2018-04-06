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台灣盼加入WHA 大馬媒體刊登投書

2018-04-06 03:00中央社 吉隆坡5日專電

馬來西亞英文媒體「優勢財經日報」今天刊登駐馬來西亞台北經濟文化辦事處顧問劉邦全投書，籲請馬來西亞支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及2018年世界衛生大會（WHA）。

「優勢財經日報」以Taiwan calls for moresupport to participate in WHO and 2018 WHA（台灣籲請各方大力支持其參與世界衛生組織及2018年世界衛生大會）為題，於第22版新聞特寫版刊登投書。

專文提及2017年台灣雖未能受邀以觀察員身分出席第70屆WHA，但多年來台灣積極參與WHA和WHO相關技術性會議、機制及活動，持續對強化區域乃至全球的防疫網絡做出貢獻，並致力於協助其他國家面對衛生挑戰，以共同實現WHO的健康是基本人權之願景，因此各方普遍支持台灣應獲邀出席WHA。

台灣是全球衛生安全的重要夥伴，籲請支持台灣參與世界衛生組織（WHO)及2018年世界衛生大會（WHA)。

專文也指出，2017年台灣雖未能受邀以觀察員身分出席第70屆WHA，但多年來台灣積極參與WHA和WHO相關技術性會議、機制及活動，持續對強化區域乃至全球的防疫網絡做出貢獻，並致力於協助其他國家面對衛生挑戰，以共同實現WHO的健康是基本人權之願景，因此各方普遍支持台灣應獲邀出席WHA。

目前，台灣是亞洲地區最早落實全民健康保險制度的國家，納保率達99.9%、醫療花費僅占國內生產毛額（GDP）約6.3%，有意願也有能力與WHO及各國分享相關經驗。

台灣近年來已經成功的從一個國際援助的接受者轉變成為國際援助的提供者，現已建構完善的防疫體系，並辦理多場國際訓練營，以提升亞太及東南亞地區因應伊波拉、登革熱及茲卡等的防疫能量，共同強化全球衛生安全。

同時，台灣也需要WHO，以守護台灣、區域乃至全人類健康。台灣參與WHA及WHO，將可與各國分享經驗，即時通報、取得疾病資訊，以及對全球衛生做出重要的貢獻，並達成台灣、WHO與國際社會的多贏局面。

專文最後表示，世界衛生組織憲章開宗明義：「健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別。」同時，聯合國大會決議文也揭示：「在踏上這一共同道路（達成2030永續發展議程）時，我們保證絕不會遺漏任何一個人。」

WHOWHA馬來西亞
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