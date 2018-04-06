樹菊嬤退休養病 姪接棒賣菜行善

台東愛心菜販陳樹菊賣菜五十六年，雙手因類風濕關節炎扭曲變形，省吃儉用卻大方捐款逾千萬元行善，曾獲選時代雜誌百大人物。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

獲時代雜誌百大人物、富比士亞洲慈善英雄殊榮的台東愛心菜販陳樹菊，今年農曆年前病倒，動了兩次大手術，住院近一個月，健康亮紅燈，樹菊嬤決定退休，將菜攤交給姪子陳彥龍。陳彥龍說，他會向姑姑學習，有能力也會繼續行善。

陳樹菊的大弟陳洽銘說，十年前兄弟姊妹們就希望大姊能退休，頤養天年，但陳樹菊不肯，堅持要繼續做；如今陳樹菊決定退休，兄妹都很高興，「我們都是姊姊養大的，大姊的晚年就由我們兄妹與姪甥等後輩一起來照顧」。

陳洽銘說，陳樹菊目前在高雄一間寺廟調養身體，精神與身體狀況很好，謝謝大家關心。為避免媒體打擾陳樹菊及廟方，堅持不透露休養地點。

六十九歲的陳樹菊一月下旬昏倒在菜攤上，緊急送醫，診斷是盲腸炎，因拖太久，不僅盲腸爛掉，也造成大腸潰爛，動了兩次手術，割掉盲腸及一段大腸。市場攤商說，陳樹菊下腹痛好幾天，大家催她去看醫生，但她擔心菜攤沒人照料，菜會爛掉，強忍繼續賣菜。

陳洽銘說，大姊術後傷口雖已癒合，但元氣還待恢復，目前連機車都無法騎，不可能凌晨騎機車到果菜市場批菜，因此有退休念頭，菜攤交給他兒子陳彥龍接手，預定五月重新開張。

「姑姑的愛心很偉大，我一定努力向姑姑看齊。」陳彥龍說，絕對不會讓父親和姑姑失望，一定會努力經營菜攤，也會向姑姑看齊，把多賺的錢捐給需要幫助的人。

陳樹菊的母親早逝，當年十三歲的她主動扛起家計，跟著父親一起賣菜，廿歲時一度與男友論及婚嫁，但父親一句「你嫁人了，弟妹誰來照顧？」從此打消結婚念頭。

陳樹菊賣菜五十六年，一把只賺三、五元，但她省吃儉用，一天生活費不到五十元，卻把辛苦攢下的積蓄逾千萬元，捐贈母校仁愛國小建圖書館及仁愛基金，也捐助阿尼色弗兒童之家等社福團體。經聯合報獨家報導後，二○一○年獲選富比士亞洲慈善英雄，同年時代雜誌將她選為年度時代百大人物「英雄」項目第八位；二○一二年再獲菲律賓麥格塞塞獎表揚。