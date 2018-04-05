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清明好驚嚇！公墓沒人卻傳來哭聲…怎麼回事？

送給樹菊阿嬤最好的禮物 就是休息

2018-04-05 21:02中央社 台東縣5日電

台東愛心菜販陳樹菊，今年農曆春節病倒後，至今元氣尚未恢復，賣菜56年，她終於決定...
台東愛心菜販陳樹菊，今年農曆春節病倒後，至今元氣尚未恢復，賣菜56年，她終於決定退休。圖／聯合報系資料照
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台東善心賣菜阿嬤陳樹菊，義行獲得時代雜誌、富比世表彰，也引起社會廣大回響，她想還捐出下一個新台幣1000萬元，未料病倒菜攤，也許給樹菊阿嬤最好的禮物就是休息。

今年69歲的樹菊阿嬤，國小品學兼優，畢業後，原想繼續升學，未料母親難產繳不出醫院保證金延誤救治，母親和胎中的妹妹雙雙死亡。年僅13歲的她，只好放棄升學，接下母親留下賴以維持家計的菜攤。

年幼的她，和其他攤販叔叔、伯母一樣，每日清晨前往批發市場批菜，再運回台東市中央市場叫賣，數十年如一日。從50幾年前的一把菜1角、1元，賣到現在的10元、100元。

為照顧家庭和弟妹，陳樹菊始終未婚，民國82年父親和二弟相繼去世，陳樹菊深感世事無常，當時正好社會風氣逐漸走下坡，辛苦一生的她，於是捐100萬元給佛光學院。

民國86年，陳樹菊有感於小學受到母校的照顧，於是捐給仁愛國小100萬元作為學童急難救助獎學金，希望能為小孩的生活環境多做些貢獻。

接著，她獲悉母校圖書館老舊，學童亟需要有良好的讀書環境，於是將她生平的積蓄450萬元捐給母校作為興建圖書館經費。

陳樹菊將1元、10元省下來的錢，全部捐給有需要的人，孑然一身。她說，「錢夠用就好了，多的給有需要的人」。

她的義行獲得時代雜誌百大人物以及亞洲富比世(Forbes Asia)亞太地區4傑出善心人士、菲律賓麥格塞塞獎。她說，「這沒什麼，大家都可以做，捨得與不捨得而已」。

已經是國際知名人物，樹菊阿嬤生活如往常，凌晨2、3時就起床，趕往10幾公里外的菜市場批菜；接著趕回台東市中央市場，6時許已經出現買菜的人潮，上午9時過後，樹菊阿嬤幾乎無法休息。

中午過後，市場開始休息，只剩下樹菊阿嬤的菜攤燈還點著，她利用這段時可以坐在椅子上，稍微休息。菜市場中午過後已無人潮，大家都休息了，但樹菊阿嬤捨不得休息，直到晚上8、9時才回家。

8年前，已經61歲的樹菊阿嬤還想賺下一個1000萬元，幫助更多需要的人，她說，「賣菜是我最喜歡做的事」、「1000萬元不會很久」，第一次的1000萬元，那麼多年也是實現了，「不要想那麼多，就不會很久，有命就能實現」。

樹菊阿嬤除了出國接受表揚、市場公休和看病外，幾乎全年無休，每日凌晨揹著月亮出門，深夜又揹著月亮回家，她的菜攤是市場的最後一盞燈。

還要再賺1000萬元幫助他人的樹菊阿嬤，願望尚未達成，病倒在菜攤，引起各界關心，或許送給樹菊阿嬤最好的禮物就是休息。

陳樹菊台東圖書館
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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