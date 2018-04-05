台東愛心阿嬤陳樹菊傳退休不做了 姪兒接手延續傳愛

2018-04-05 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



美國時代雜誌評選的「時代百大人物」之一的台東陳樹菊阿嬤，春節年前傳出因身體亮起紅燈，住院開刀治療後在家療養中，傳出阿嬤打算退休，並由姪兒接收攤位繼續傳愛，預計5月重新開張。台東縣長黃健庭表示，退休後鼓勵到教會當志工。

「姊姊現在狀況很好！謝謝大家關心。」陳樹菊胞弟陳洽銘說，姊姊從1月住院開刀後都在療養身體，但由於隨著年紀愈來愈大，加上身體狀況不堪負荷，因此，有打消退休的念頭，經過研議後，決定由兒子接手，現階段先整理好攤位，最快5月開始營業，至於姊姊退休未來規劃，暫無訂定，可能先看看攤位狀況。

縣長黃健庭表示，今年過年前住院就有看過她，她也曾向他表示因身體直望況，要調整好身體狀況，加上傳統市場生意不比以往，所以有退休念頭，她也擔心退休生活該做甚麼？他也鼓勵樹菊阿嬤來教會擔任志工等工作，從過年前至今他都有派秘書關心阿嬤的身體狀況，並隨時協助，目前阿嬤在高雄訪友人，預計9號回台東。

現年69歲的陳樹菊阿嬤，長年在台東市中央市場擺攤賣菜，身體已出現狀況，2010年因下肢靜脈曲張痼疾，加上退化性關節炎，到台北接受血管外科微創手術；2014年因為賣菜憋尿引起腎臟發炎，治療12天才出院。這次再傳樹菊阿嬤開刀，不免讓很多人擔心阿嬤的身體健康狀況。