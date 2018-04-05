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換北上塞了！下午北上車潮現 中部再度紅一片

2018-04-05 16:38聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

清明連假第二天，國道三隊員警今天上午預估下午會出現北上車潮，果然「神準」，原本中午國道一號高速公路幾乎一路順暢，平均時速都有80以上，但從下午開始出現車潮，4點左右中部路段車速又減緩，目前北上方向從斗南到埔鹽系統交流道附近平均時速都只有50左右，在西螺附近甚至只有20上下。國道三隊員警提醒民眾，要多點耐心，小心行車。

清明連假第二天，上午南下還算順暢，但下午開始出現北返車潮。記者凌筠婷／攝影
清明連假第二天，上午南下還算順暢，但下午開始出現北返車潮。記者凌筠婷／攝影
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國道車潮連假
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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