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對抗少子化 日夫妻返鄉創造年營收6億的奇蹟

16歲少年獨自赴美找媽媽 海關「不信會按時回台」遣返他

2018-04-05 15:01聯合新聞網 綜合報導

洛杉磯國際機場（LAX）。報系資料照
洛杉磯國際機場（LAX）。報系資料照
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未成年獨自赴美遭遣返！一名16歲少年前天獨自搭機到美國探望媽媽，遭海關攔阻並將他遣返，理由是不相信他會按時返台。少年難過的將事件過程PO網，網友卻認為他的身分與動機都很不充分，被遣返也是意料之內。

一名16歲的少年在爆怨公社PO文，他說自己3日前往美國洛杉磯，準備轉機到科羅拉多，探望5年沒見的母親。但遭海關刁難，被帶到小房間盤問，最後不讓他出關，理由是「不相信他會按時回台灣」，並把他手機沒收，不讓他與外界通話，接著就將少年遣返。

少年說自己到美國沒有要工作或旅遊，純粹只是想見媽媽一面，花了5.3萬的機票錢，飛行超過11個小時卻無功而返。回到台灣才有辦法跟母親聯絡，媽媽本來還開心準備到科羅拉多接他，開心的臉都變哭臉。

很多網友雖然同情少年遭遇，卻認為海關不放行很合理：「你的直系親屬在美國，對他們來說你根本就是去依親」、「不是有發簽證就一定給入境」、「一個16歲未成年者沒有財力證明，在非寒暑假期間獨自到美國，讓海關合理懷疑有跳機的可能。」還有人建議下次應準備詳細的旅遊行程，還有其他文件讓海關相信你是去旅遊，與其說探親不如說要去迪士尼玩。

根據美國海關及邊防保護局的最新規定，未滿18歲的未成年旅客必須由雙親陪伴才能出入境美國，若只有其中一方陪伴，需要持有另一方的書面授權；若是由祖父母、兄弟姊妹等親友一起旅行，則須取得父母雙方的書面授權。

海關探親
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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