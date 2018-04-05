開放進口大蒜被批毫無警覺 農糧署：貿易是常態

2018-04-05 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



國內大蒜最近開始上市，但產地蒜價下滑，還傳出有盤商寧可損失訂金也不願收購，讓蒜農不知如何是好。圖／本報資料照片 分享 facebook 國內大蒜價格最近下滑，傳言指中央毫無警覺，開放進口大蒜，未協助蒜農。農委會農糧署今天駁斥，指台灣加入世界貿易組織，必須遵守貿易法規，進口大蒜補充需求缺口是農產貿易市場常態，目前雲林縣產地蒜價高於生產成本，農民收益獲得保障。

農糧署說明，大蒜是開放自由貿易品項，配額數量3520公噸。今年大蒜種植面積4771公頃，產量約4.6萬公噸，但總產量仍不足國內年需求量5.3萬公噸，因3月前國產大蒜未上市，因此在1、2月進口6千餘噸，不致影響國內產銷，但4月大蒜盛產期將屆，產地流傳蒜商因進口超量等流言，壓價耳語不斷，影響農民恐慌出售。

而3月20日農糧署依中央與地方產銷失衡處理原則，與大蒜最大產地雲林縣政府及台灣蒜農協會等單位開會研商推動輔導外銷、採購加工、擴大行銷、補助烘乾等措施，由中央負擔7成經費，地方負擔3成，補助外銷、加工費及供貨農民集運費等，以有效減少濕蒜出售壓力，協助蒜農以多元化管道，分批出售。