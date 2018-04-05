年前病倒至今未癒 善心阿嬤陳樹菊退休

2018-04-05 14:27 中央社 台東縣5日電



台灣之光、時代雜誌百大人物台東善心菜攤阿嬤陳樹菊，過年前病倒，至今尚未痊癒，她決定退休，將菜攤交給姪子，目前人在高雄靜養。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣之光、時代雜誌百大人物台東善心菜攤阿嬤陳樹菊，過年前病倒，至今尚未痊癒，她決定退休，將菜攤交給姪子，目前人在高雄靜養。

「她這樣，我也比較放心」，台東縣長黃健庭今天接受記者電話訪問時說，樹菊阿嬤過年前病倒，他過年期間前往探望，樹菊阿嬤就有萌生退休的念頭，他當時也鼓勵阿嬤，不適合再這麼操勞，應該把身體養好。

黃健庭說，今天中午他交代助理前往探望，樹菊阿嬤不在家，前往高雄。「她退休，不意外」，這樣黃健庭也比較放心，不用經常擔心樹菊阿嬤賣菜時病倒。

樹菊阿嬤的弟弟陳洽銘證實樹菊阿嬤要退休，陳洽銘說，前幾天姊姊打電話給他，告知「要退休了，攤子（菜攤）交給你了」。前幾天他交代兒子整理菜攤，5月後交給兒子經營。

陳洽銘說，樹菊阿嬤的身體尚未痊癒，無法騎機車，目前的狀況根本無法三更半夜前往市場批貨，她目前在高雄一家寺廟靜養。

樹菊阿嬤今年2月初病倒在菜攤上，緊急送醫，因盲腸炎破裂，情況危險，緊急開刀，救回一命，樹菊阿嬤的「員金蔬菜」攤，從她病倒至今打烊。

今年69歲的陳樹菊阿嬤，從13歲開始賣菜，20歲那年論及婚嫁，因父親的一句話「妳嫁了，兄弟姐妹怎麼辦」，於是錯過了婚期，因母親早逝兼當母職，幫忙賣菜又照顧弟妹。

陳樹菊孑然一身，因早年困苦且生病的母親、弟弟受到外界幫忙，於是她將辛苦賣菜的錢捐給需要的人。

阿嬤的善行讓她從菜市場走上美國紐約林肯中心的紅地毯，從市井小民成為時代雜誌的百大人物，被譽為台灣之光、台東之光。

獲選為時代雜誌百大人物後，樹菊阿嬤的身影依然每天清晨3時許就出現在菜市場，除了病倒、菜市場休市和出國接受表揚外，她從不休息，每天忙到晚上8、9時，是菜市場最晚熄燈的菜攤。