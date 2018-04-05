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以工換宿…藝術家進駐燈塔 活化古蹟

2018-04-05 00:49聯合報 記者侯俐安／台北報導

航港局計畫以東引燈塔為首例，讓作家、畫家或攝影家等藝術家進駐。 圖／航港局提供
航港局計畫以東引燈塔為首例，讓作家、畫家或攝影家等藝術家進駐。 圖／航港局提供
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近年，隨著東引、烏坵等燈塔陸續復燈，燈塔除了早年助航、軍事的功能外，觀光意義已不同以往。交通部航港局兩年前「總體檢」全國卅六座古蹟燈塔，其中十座文資燈塔修復後，將增設多媒體數位展覽室，向民眾揭開燈塔的神秘面紗，航港局也擬採「以工換宿」方式，讓作家、畫家或攝影家進駐使用，最快年底可完成。

航港局表示，二○一三年燈塔助航業務回歸航港局後，前年耗資兩千萬元啟動「台灣地區燈塔整建及發展計畫」，二○二○年前針對卅六座燈塔總體檢，除了將盤點各燈塔新用途，也提升園區硬體設備、建置燈塔電子助航功能，延長壽命及維持既有功能，還希望能結合教育、觀光，促進更多元化發展。

航港局組長戴重仁表示，國內燈塔上看百年歷史，十分具有文化歷史價值，加上位處地點常都在山邊甚至「天涯海角」，盼能打開讓更多民眾認識燈塔的歷史背景與人文色彩。國內也有一批燈塔迷。

戴重仁說，其中包括白沙岬燈塔、高雄燈塔、漁翁島燈塔、鵝鑾鼻燈塔、東莒島燈塔及東引島燈塔在內的十座文資燈塔，許多早已是著名地標景點，最快今年下半年通過文資審議後會發包，將納入多媒體展覽功能，白沙岬燈塔還將增加餐飲服務，挹注燈塔維護管理費用，吸引民眾參觀，也盼能吸引觀光產業、地方政府加入，成為一日遊行程。

航港局原本還打算參考國外案例，以東引燈塔為首例，結合旅宿業成為民宿、背包客棧，但礙於現行旅宿法規限制，評估將改採「以工換宿」方式，讓作家、畫家或攝影家等藝術家進駐，並給予小說、畫作或照片等回饋機制，細節會待文資程序通過後進一步討論。

古蹟換宿背包客藝術家
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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