台灣原創人物 前進日本文創展

2018-04-05 00:49 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／四日電



日本授權展4日在東京登場，文化部帶領9個品牌、11個台灣原創角色進攻日本市場。 東京記者蔡佩芳／攝影 分享 facebook

日本最大規模文創產業展覽、日本授權展四日在東京登場，我國文化部籌畫Fresh Taiwan台灣原創館，打出「台灣牌」，帶領九個品牌、十一個台灣原創角色進攻日本市場。

接受文化部委託的聯合數位文創ＩＰ授權發展部總監羅嘉惠說，台灣原創角色有著多元的文化背景，此次參展的九個品牌經過慎選，各自有著獨特風格，並具有豐富的台灣元素，希望這次展出能呈現多元多樣的台灣特色。

文化部打出台灣牌的團體戰，從法務等各方面協助個別的創作者進軍國際。Fresh Taiwan台灣原創館已先後參加二○一七上海國際品牌授權展，吸引逾兩千人次造訪，更當場還簽下高達二億五千萬元的合作意向書；二○一八年香港國際授權展也吸引了四百家授權廠商關注，簽訂逾四十張合作意向書。

四日開幕式邀請到作家一青妙擔任司儀，一青妙透漏自己非常喜愛描寫上班族心情的「米粒大叔」，她笑說雖然是個大叔，卻非常可愛。台灣的原創角色有許多天馬行空的創意，非常的有趣。駐日副代表郭仲熙出席開幕盛讚年輕世代軟實力出色，台灣不是只有小籠包、珍珠奶茶，這次參展作品充分展現了台灣文化興盛。

十一個原創人物包括擁有百萬粉絲的「鬧一波大師」、與台灣虎航聯名合作的太空貓「kuroro」、在台灣經營半世紀服飾品牌搞怪猴子大王「八奈奈」、以上班族文化成功洽談十二國廠商的「米粒大叔」、結合不同文化背景與個性貓咪的「貓舌蘭」、本土特色的光腳精靈「赤毛族」、描述東方傳說中妖怪的本土３Ｄ動畫「閻小妹」、用東方奇幻故事展現台灣文創的「小八將」、以水光風三元素精靈守護台灣的「塔哇歐瑪司」、追求夢想台版愛麗絲「愛米莎」及代表等待與希望的「小紅人」。