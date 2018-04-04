住進燈塔繪畫寫書 活化燈塔可望「以工換宿」

2018-04-04 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



近年來，隨著東引、烏坵等燈塔陸續復燈，燈塔除了早年助航、軍事的功能外，觀光意義已不同以往，航港局兩年前總體檢全國36做古蹟燈塔，其中10座文資燈塔修復後將增設多媒體數位展覽室，向民眾揭開燈塔的神秘面紗，航港局也擬採「以工換宿」方式，讓作家、畫家或攝影家進駐使用，最快年底可以完成。

聽聞港務局有意用文化藝術「活化」烏坵等燈塔，邀藝術家進駐創作，金門作家楊樹清認為是「有創意的點子」。他指出，此一創意不僅透過文化的力量活化閒置空間，也讓台灣的文學、藝術地圖「多一個延伸」。

航港局表示，2013年燈塔助航業務回歸航港局後，前年耗資兩千萬元啟動「台灣地區燈塔整建及發展計畫」4年中長程計畫，2020年前針對全國36座燈塔「總體檢」，除了盤點各燈塔新用途，也提升園區硬體設備、建置燈塔電子助導航功能，延長壽命及維持計有功能，更希望能結合教育、觀光發展，促進更多元化發展。

其中，10座國定、市定古蹟「文資燈塔」，目前正報文資主管機關審議，白沙岬燈塔、高雄燈塔、漁翁島燈塔、鵝鑾鼻燈塔、東莒島燈塔及東引島燈塔等6座燈塔，許多都已是著名地標景點，將設置多媒體數位展覽室，白沙岬燈塔則將增加餐飲服務，挹注燈塔維管費用，吸引民眾參觀，期盼最快今年下半年可走完程序實施。

航港局航安局組長戴重仁表示，燈塔傳統上都是助航功能，隨著科技進步，總體檢除了增加電子導航功能外，也看重台燈塔上看百年的悠久歷史，具有文化歷史價值，加上位處地點常都在山邊甚至「天涯海角」，具備自然景觀優勢，盼能打開讓更多民眾認識燈塔的歷史背景與人文色彩。

戴重仁表示，國內除了燈塔迷，對許多民眾來說，其實燈塔是很冷門的地點，期盼在修復及活化後，吸引觀光產業、地方政府加入，進一步規畫為一日遊行程。

航港局原計參考國外案例，以東引燈塔為首例，結合旅宿業成為民宿、背包客棧，不過礙於現行旅宿法規難成民宿，評估改採「以工換宿」方式，讓作家、畫家或攝影家等藝術家進駐，並給予小說、畫作或照片等回饋機制，但相關細節最快仍需等下半年文資審議程序通過才能進一步討論。

對此，楊樹清認為這是「有創意的點子」，也讓台灣的文學、藝術地圖「多一個延伸」他以烏坵燈塔為例指出，燈塔所在的烏坵嶼地處偏遠，跟金門本島有70多公里的距離，兩地之間的船班10天才有1班，「文化連結不夠」。