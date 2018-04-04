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吳明益小說法譯本 入圍居美亞洲文學獎

2018-04-04 20:13中央社 台北4日電

作家吳明益。聯合報資料照片／記者高彬原攝影
作家吳明益。聯合報資料照片／記者高彬原攝影
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作家吳明益繼小說「單車失竊記」英譯本入圍知名的曼布克國際獎，他的「天橋上的魔術師」法譯本入圍法國居美東方博物館辦的第2屆亞洲文學獎，再傳好消息。

46歲吳明益「天橋上的魔術師」法文版由關首奇（Gwennael Gaffric）翻譯，名列居美2018亞洲文學獎（Prix Emile Guimet de litterature asiatique 2018）6本入圍書單。其他入圍作家有韓國的黃皙（日＋英）、中國作家阿乙、日本梨木香步（NASHIKI KAHO）、及巴基斯坦和印度作家。

吳明益在臉書上感謝關首奇，他寫到：「一些讀法文版的友人都告訴我，關首奇的譯筆優美、準確，我認為20年後回過頭看，關首奇會是這個世代台灣文學走入法國的重要推手。」關首奇是吳明益3本法譯本譯者。

居美亞洲文學獎設立主旨在獎勵長篇小說，作品必須譯為法文，於前一年在法國出版，原作是在近10年內出版的作品。

居美亞洲文學獎公佈的入圍名單，標示吳明益是台灣作家。得獎名單於6月初公佈。

吳明益由石岱崙翻譯的英文版「單車失竊記」上月入圍英國知名的曼布克國際獎，國籍從台灣遭改為中國台灣，主辦單位網站目前已改回台灣。

主辦單位在回覆中央社記者的電子郵件中表示，經過與利害相關者的溝通，以及英國外交部對於正確術語的說明，曼布克國際獎修改吳明益的國籍。

主辦單位指出，曼布克國際獎無關國籍，只要著作的翻譯版本曾在英國出版，全世界的民眾都有資格參與。

曼布克國際獎入圍名單在作家名字後註記的是國家/領域（country/territory），在此情況下，將吳明益改回台灣。

吳明益法國英國
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