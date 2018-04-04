連假一起FUN 兒盟：親子陪伴最重要

2018-04-04 18:50 中央社 台北4日電



兒童節到來，兒盟調查發現，孩子的生活滿意度只有79.2分，越大越不快樂，16%的孩子每週跟爸媽享用晚餐更是不到一次，兒盟提醒親子陪伴的重要性，才能讓孩子更幸福。

兒童福利聯盟今天在國父紀念館舉辦「親子動FUN」活動，並公布2018兒童幸福感調查。

調查顯示，孩子自評生活滿意度只有79.2分，而且越大越不快樂，國小五年級幸福感85.1分，但到了國中二年級卻只有75.1分。

兒盟分析，原因不外乎家庭互動、校園人際關係、健康等因素。隨著年紀增長，不一樣的學習階段所煩惱的事情也不盡相同，但是影響最大的仍然是家庭關係，其次才是校園互動。

調查也顯示，其中有48%的學生表示爸媽很少或幾乎不會特別空出時間「專注」與他們聊天，16%孩子一週跟爸媽享用晚餐僅在一次以下。

統計發現，如果父母時常陪伴，孩子們的幸褔力也會跟著提升。

為增進親子互動，兒盟在連假首日舉辦「親子動FUN」活動，透過園遊會、闖關遊戲及可愛的卡通人物派大星、海綿寶寶吸引兒童注意，進而和爸爸媽媽外出踏青。

兒盟董事長羅瑩雪表示，家人之間互動狀況越好，獲得幸福指數也越高。兒童節除了買禮物給心肝寶貝們，日常生活的親子互動更重要。