吳明益國籍 曼布克獎更正為台灣

2018-04-04 18:10 中央社 倫敦4日專電



作家吳明益。聯合報資料照片／記者高彬原攝影 分享 facebook 台灣作家吳明益入圍曼布克國際獎，主辦單位網頁卻擅改他的國籍為「中國台灣」。主辦單位今天已經將國籍更正為「台灣」。

曼布克國際獎（Man Booker International Prize）日前公布作家吳明益的「單車失竊記」英文版TheStolen Bicycle，名列本屆初選的13本小說之中。

吳明益當時表示，萬分榮幸名列曼布克國際獎入圍名單，而且後面的國籍寫的是Taiwan。不過，他隨後在臉書發文表示：「在國際曼布克獎的第一階段名單公布後，主辦單位的網頁已將Taiwan更改為Taiwan, China。這和我個人的立場不同，我會尋求協助，向主辦單位表達我的個人立場。」

曼布克獎主辦單位先前表示，他們獲得建議是，「中國台灣」是「正確、政治中立」（the correct,politically neutral form）的用法，正在向英國外交部尋求意見。

經過復活節假期後，曼布克獎主辦單位已經將吳明益國籍更正為台灣。

主辦單位在回覆中央社記者的電子郵件中表示，經過與利害相關者的溝通，以及英國外交部對於正確術語的說明，曼布克國際獎將修改吳明益的國籍。吳明益在入圍名單上的國籍改為「台灣」。

主辦單位也表示，曼布克獎無關國籍，只要著作的翻譯版本曾在英國出版，全世界的民眾都有資格參與。