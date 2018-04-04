台中兒童聯想畫展躍總統府展出 烏龍竊案是關鍵

2018-04-04 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



「全國兒童聯想畫」今年首度到總統府展出，台中市文化局特地向學童徵件，畫出「想像中的台灣」送給總統府。圖／台中文化局提供 分享 facebook 在台中豐原辦了25年的「全國兒童聯想畫」，今年首度在總統府展出，讓從地方躍上中央，最關鍵的因素竟是1起烏龍竊案。據透露，3個月前某個夜晚葫蘆墩文化中心突傳出警報，以為是失竊案，當時剛上任3個月的主秘前往查看，發現這個舉辦超過1/4世紀的畫展，默默在地方發光，就像遺落角落的珍珠。

台中文化局主秘楊懿珊表示，她當時上任剛滿3個月，聽到文化中心傳竊案，心想這還滿嚴重，趕緊前往察看，才發現是員工忘了帶鑰匙，誤觸警鈴，也偶然發現舉辦25年的畫展，每年抽不出同圖案或線條變成題目，發出數十萬畫紙向全台國小學童徵件，充滿想像力及跳躍的色彩，讓人驚豔，希望能讓全國民眾也看到這些創作。

因為這樁烏龍竊案，間接促成團隊「向外發展」想法，得到台中市長林佳龍大力支持後，文化局便開始與總統府接洽，府方也爽快答應，歷經數個月努力，4/2終於在總統府開展，副總統陳建仁親自出席頒獎，林佳龍當場親自抽出今年聯想畫徵件題目。

「畫展辦了25年辦得已經有點有氣無力，聽到要到總統府辦展，一開始也有人排斥」，文化局官員回想，不過已經決定到總統府展出，大家加班趕件，看到一個地方畫展竟然能在總統府展出時，團隊成員都感動不已，也讓這個辦了四分之一世紀的畫展，注入新溫度。