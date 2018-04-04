響應國際家庭日 孩童畫出不同形式幸福家庭

2018-04-04 14:13 中央社 台北4日電



為了響應5月15日的國際家庭日，婚姻平權大平台今天公布系列活動首支前導宣傳影片，邀請9組家庭的孩子們用畫筆與大家分享他們的「家人」。

婚姻平權大平台今天發出新聞稿表示，為了響應聯合國的國際家庭日，同時也為了在2030年台灣能達成永續發展目標的願景，婚姻平權大平台將在今年5月推出「家家好家，有愛成家」的國際家庭日系列活動，透過系列座談會、國際政策論壇、與大型野餐日活動，希望讓台灣民眾認識不同形式的家庭。

婚姻平權大平台也同時公布系列活動首支前導宣傳影片，邀請9組家庭的孩子們用畫筆與大家分享他們的「家人」，也透過孩子的畫筆告訴什麼是幸福家庭的組成。

婚姻平權大平台說，在脆瓜的圖畫中，媽媽、媽咪還有自己就是這個世界美好的核心；有著大家庭滿滿的愛的俞安，也感人地把一同生活的媽媽男友畫進了家庭的圖像中；涵宇跟艾惟很巧的都有來自不同國家的爸爸，但也都在台灣這塊土地上搭建了幸福的家庭。

婚姻平權大平台表示，9個孩子的畫筆，畫出了不一樣的家，卻描繪了一樣的愛；在孩子的眼中，重要的並非擁有一個爸爸、一個媽媽，而是在於身邊的所有人給予他們的愛和陪伴，柔軟而強大的滋養孩子成長，這個社會應該要讓不分種族、膚色、性別、階層、年齡的各種家庭，都能共融、共榮。

婚姻平權大平台說，2018年「家家好家，有愛成家」的系列活動將於5月陸續登場，內容的主軸除了多元家庭之外，也會更深入討論婚姻平權未來為台灣帶來不同的刺激與改變。