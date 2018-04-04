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有機營養液結合水耕 在家就能種無毒蔬果

2018-04-04 13:04中央社 台北4日電

有鑑於台灣農地減少、從農人口老化，嘉大園藝系校友組成的團隊開發水耕植物專用的有機營養液，希望結合都市農業，讓消費者在家就能輕鬆種出無毒蔬果。

嘉義大學園藝系畢業的謝依璇、李思霈和林玉年成立恪滿工作坊，研發出運用有機營養液的商業水耕栽培模式，希望突破傳統無機水耕的限制，透過標準化和簡易的操作流程，促成永續農業。

團隊成員李思霈告訴中央社記者，現在台灣從農人口老年化，加上農地減少，都不利於傳統土耕，而水耕生產模式不像土耕需要每天去澆水，只要透過機器讓水循環進行模式化操作即可，因此比較能吸引年輕人從事農業，讓台灣從農人口不會出現斷層。

雖然台灣已在推行水耕，但李思霈坦言，不少人仍對水耕有誤解，很多民眾認為水耕是用化學粉末去調配，讓植物快速成長，以便快速採收，覺得吃化學作物不健康，加上過去曾有媒體報導水耕蔬菜易殘留硝酸鹽，都讓水耕在台灣推廣受限。

李思霈表示，植物殘留硝酸鹽，其實跟採收的時間有關，如果在天還沒有亮就採收，植物沒有經過陽光照射產生光合作用，體內的硝酸鹽含量就會比較高，不過現在的水耕栽種完一批作物後，就得倒掉化學營養液，可能會因此產生環境問題疑慮。

為了讓更多人認識水耕、並洗刷水耕的污名，團隊利用黃豆粉、魚精等開發有機營養液，並加入天然菌種，幫助植物快速吸收養分，並形成保護膜，讓植物不容易產生病蟲害，且有機營養液也不會造成環境污染。

李思霈指出，希望將水耕和都市農業結合，透過垂直化耕種來提高單位面積產量，只要1塊牆壁就可以種4、5層，團隊還可以根據不同的作物，客製化提供配合的營養液，平均約1個月就可收成，且不太需要清理，只要定時添加營養液即可。

李思霈表示，目前團隊已和設施栽培業者洽談合作，也有建商表明有合作意願，未來除了持續研發各種作物的有機營養液，還希望成立有機質水耕貨櫃溫室，向大眾推廣食農教育，希望培育更多新世代農業工作者，達成永續農業的目標。

農地食農教育
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