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【世代共好】抽菸、麻將、搖滾樂 管中閔也曾「魯蛇」

2018-04-04 12:34聯合報 記者陳熙文舒懷緯╱即時報導

中研院院士管中閔接受本報專訪，談論世代差異的問題。記者程宜華/攝影
中研院院士管中閔接受本報專訪，談論世代差異的問題。記者程宜華/攝影
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中研院院士管中閔談起年輕時期，一開口就是抽菸、麻將、搖滾樂，稱自己是「魯蛇」。但他也說，魯蛇並非意指失敗者，而是青世代的內心潛台詞，「你們就是不了解我，我多麼的有目標，我想做的你們都反對。」

他認為，年輕人的厭世態度，除反映台灣的經濟困境之外，更凸顯社會能提供他們的養分正在減少。他說，不是每個時代都公平，面對年輕人的厭世，他認為只要上一輩人願意與年輕人站在一起，就是一種社會進步的方式。

以下為採訪內容摘要：

一九七九年時我廿二歲，正頂著雨守在基隆碼頭邊。我和一群大頭兵為伍，耐著性子等候登船出發前往東引島，展開接下來的軍旅生活。

入夜後雨滴在頭盔上鏗鏘作響，耳邊是雨聲，以及波濤的浪。船開去眼前一片漆黑一片的大海，真的會有害怕的感覺。

坦白說那天晚上，我開始想自己的未來。

我從來沒有如此迫切的思索人生，我終於落到一個地方，離自己的家很遠，開始體會自己終於要獨自面對這個社會；以前有地方可以躲進去，但當時，除了東引那棟小軍營，我沒其他地方可躲了。我沒有顯赫的家世，也沒有高人一等的學歷做靠山，我似乎只能靠自己。最擅長的麻將，顯然對我找工作沒有太大幫助。

每個人都年少輕狂過啊。我高中時，頭髮留很長很長，爸爸拿著剪刀追我要剪我頭髮。大學時，每天晚上十二點、兩點回家，早上不起來去上課，又抽菸、打麻將，聽吵死人的搖滾樂，你覺得媽媽會怎麼說我？「你這個魯蛇（Loser）！」沒錯，就是這樣。

但等到真要踏入社會拚個你死我活了，我知道自己必須做出改變，儘管心中的恐慌沒有解決，人生同樣且戰且走。假如我可以給年輕人建議，我會期待他們開始練習用自己的方式思考未來，不是寄望別人告訴你要做什麼。若廿多歲的年輕人做不到這件事，那是我們的教育出了問題。

我在「草東沒有派對」的音樂中，聽見一個更無力而絕望的世代。他們的一首歌〈山海〉，詞裡寫著「我給不起」，那些壓抑然後爆發的情緒，讓我想著我們這一代的人，到底給了年輕人什麼樣的未來，讓他們選擇躲起來？

不是每個時代都非常公平，像我們是運氣，時代給我們很多機會。但台灣歷經全球化與經濟發展的困境，經濟尤其為核心，導致現在年輕人欠缺機會，甚至努力到最後仍淪作徒勞。這是世代差異的關鍵，我們要負起很大的責任。

大時代的問題讓人感到無力，但我還是打從心底想幫年輕人做點事。就算聽不懂他們的想法，我也願意在一旁喊加油。很多年輕人要的只是讓上一輩知道他們很努力，我們要做的，是扮演輔助的角色，但別去強迫他們做什麼，那是年輕世代最不能接受的。

中研院院士管中閔接受本報專訪，談論世代差異的問題。記者程宜華/攝影
中研院院士管中閔接受本報專訪，談論世代差異的問題。記者程宜華/攝影
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中研院院士管中閔接受本報專訪，談論世代差異的問題。記者程宜華/攝影
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管中閔願景
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