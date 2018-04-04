台灣自製農用無人機 精準定位助噴灑農藥

2018-04-04 12:53 中央社 台北4日電



為解決長期農業人力不足的問題，成大航太系研究生團隊開發台版農用無人機，因應台灣農地特性，透過精準定位助農民噴灑農藥，有效降低農藥用量和成本。

成功大學航空太空工程系研究所學生團隊開發設計農用無人飛機，將無人飛機技術導入農業，希望取代傳統人力噴灑農藥的方式，協助提升農業產量，團隊也成立擎壤科技股份有限公司，建立台灣農用無人機品牌，預計下半年產品正式上線。

團隊成員陳恆燈告訴中央社記者，台灣有很多航太能量，無人機技術也很發達，卻沒有人做有效整合，因此團隊希望整合無人機相關技術，並在台灣的場域應用，有鑑於農業的重要性，加上聽說農業常出現缺工問題，因此鎖定應用在農業上。

為瞭解農民需求，團隊成員自去年3月開始調查，拜訪許多農民，甚至也捲起袖子到田裡實地操作，希望讓無人機的設計更接近農民需要。

陳恆燈表示，農地需要噴灑農藥或肥料，但因為背著藥桶很辛苦，還要做好防護措施，以避免身體接觸到藥劑而中毒，如果是採用無毒農藥的有機農業，噴灑次數更加頻繁，更容易遇到人力短缺的問題，最後只能農民自己來，對平均年齡超過60歲的台灣農民而言，實在是很大負擔。

雖然現在中國、日本都已有在使用農用無人機，但陳恆燈坦言，在台灣推廣的並不是很好，以中國為例，因為農地廣大且作物單一，因此採用大量體的無人機，售價也比較高，但台灣的農地較為零散，使用上難免有差異，加上維修也是問題。

因應台灣零散農地，擎壤團隊開發輕量級的農用無人機，結合精準定位技術和霧化噴灑技術，不只可省下不少農藥用量，更降低無人機成本，除了有助於解決缺工問題，也有助於需要頻繁噴灑無毒農藥的有機農業推廣。

陳恆燈指出，團隊鎖定擁有5到10甲耕地的農民為主要客群，也打算在雲嘉南駐點提供服務，在農用無人機發生故障時，除了協助維修，還可及時提供備用機，讓農地工作不受影響；目前正在進行最後修正，希望讓無人機更精準和穩定，產品預計今年8、9月正式上線，未來也希望銷售到泰國等新南向國家。