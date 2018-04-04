國史館開放百萬頁檔案 李登輝文物公開

2018-04-04 12:52 中央社 台北4日電



前總統李登輝。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook 國史館日前指出，107年第一季上網的數位檔包括「資源委員會」、「外交部」、「李登輝總統文物」等3全宗，總計約9200卷，逾116萬頁檔案照片。

國史館表示，秉持「回歸法制，充分公開」原則，依據相關法令積極展開清查作業，自105年8月起陸續透過網際網路分批開放完成清查解密程序的數位檔。今年起，除了增加數位檔下載、列印功能外，也將上網公開頻率由每季改為每月，以加速提供數位檔上網服務。

國史館指出，今年第一季上網的數位檔包括「資源委員會」、「外交部」、「李登輝總統文物」等3全宗，總計約9200卷，逾116萬頁檔案照片。

「資源委員會」全宗有2萬餘卷，今年一月份完成5500卷、約30萬頁檔案上網作業，內容為資源委員會及國內附屬機構的總務類、業務類及工務類的文件，包括文書處理、治安、交際、圖書、工程實施、工程紀錄、物資管制等相關內容。

「外交部」全宗計有3萬餘卷，2月完成3500卷、約54萬頁檔案上網作業，內容為亞東太平洋司、亞西司、非洲司、北美司、條約法律司及亞東關係協會等相關文件。

國史館說，這2全宗數量龐大，正陸續清查中，並持續分批將已完成數位化的數位檔上網。

另外，國史館指出，3月上網公開館藏「李登輝總統文物」照片，196卷、約32萬張。照片分為「副總統時期」、「繼任第七任總統時期」、「第八任總統時期」、「第九任總統時期」等4個時期，呈現召見及會晤、出席典禮集會、接待與宴會、訪問及考察、巡視與校閱、參觀及遊覽、慰問與致祭、與友人及僚屬合影、居家生活留影及其他等主題。

國史館表示，為落實「開放政府」政策，今後仍秉持最大開放原則，每月持續進行數位檔上網，提供便捷使用的服務，歡迎讀者透過國史館檔案史料文物查詢系統使用。