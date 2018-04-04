因一場烏龍竊案 兒童畫展前進總統府

2018-04-04 13:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 /台北報導



今年為了到總統府展出，台中市文化局特地向學童徵件，畫出「想像中的台灣」送給總統府。 記者胡宥心／攝影 分享 facebook

在台中豐原辦了25年的「全國兒童聯想畫」，今年首度在總統府展出，從地方躍上中央的關鍵因素，竟是一起烏龍「竊案」。據透露，3個月前某個夜晚，葫蘆墩文化中心突傳出警報，以為是失竊案，當時剛上任三個月的文化局官員前往查看，意外發現這個舉辦超過四分之一世紀的畫展，默默在地方發光，就像遺落角落的珍珠。

她說，當時聽到文化中心傳出警報，心想還滿嚴重的，趕緊前往察看，才發現是員工忘了帶鑰匙誤觸警鈴，也偶然發現舉辦25年的畫展，每年抽出不同圖案或線條變成題目，還發出數十萬畫紙向全台國小學童徵件。小學生充滿想像力及跳躍的色彩，讓她驚豔，希望能讓全國民眾也看到這些創作。

因為這樁烏龍竊案，間接促成團隊「向外發展」想法，並得到台中市長林佳龍大力支持。文化局開始與總統府接洽，府方也爽快答應，4月2日終於在總統府開展，副總統陳建仁出席頒獎。

「畫展辦了25年辦得已經有點有氣無力，聽到要到總統府辦展，一開始也有人排斥」。不過既然決定到總統府展出，大家仍加班趕件；看到一個地方畫展竟然能在總統府展出，團隊都很感動，也讓這個辦了四分之一世紀的畫展，注入新溫度。

文化局官員指出，全國兒童聯想畫展每年都在台中葫蘆墩文化中心展出，25年來已經累積徵得超過210萬件作品，每年8月向全國國小學童徵畫，去年共徵得9萬多件作品，最後決選只有72名得獎，入選率萬分之8左右，獲獎小朋友今年也開心北上，到總統府走紅毯。