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週刊：小三小四提親子確認 曝台泥大女婿婚外生2子

2018-04-04 11:04聯合新聞網 綜合報導

辜懷群與夫婿胡其龍（右）。 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
辜懷群與夫婿胡其龍（右）。 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
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台泥辜家大女婿驚爆婚外情生2子！周刊指辜振甫長女辜懷群丈夫胡其龍，遭兩名女子分別提出「確認親子關係存在」官司，並要求高額扶養費，經DNA鑑定後確認胡的生父身分，官司也讓胡其龍與小三、小四的婚外情意外曝光。

《鏡週刊》報導，今年2月底、3月初，台北地方法院家事法庭有兩件由林姓及 張姓女子提告的「確認親子關係存在」官司宣判，被告為同為胡其龍。據報導，胡其龍為前台灣水泥公司、海基會董事長辜振甫的大女婿，現年68歲，與辜家長女辜懷群育有2名子女。

據周刊報導，林姓與張姓女子分別是胡其龍的小四、小三，兩女各為胡生下1子，婚外情原本相安無事，但自兩年前胡不再提供撫養費後，陸續遭小四林女及小三張女分別提出「確認親子關係存在」官司。小四林女要求胡月付28萬扶養費及積欠16個月的扶養費448萬，小三張女則曾喊價向胡要5千萬，未獲同意。

今年2月時，小四林女的官司經由DNA鑑定，確認胡其龍為林女之子的生父，判決胡必須每月支付4萬多元扶養費，直至林女之子成年為止，另需支付積欠的65萬多元扶養費。

另一件由小三張女提告的官司，原本應在3月5日宣判，但在小四林女的官司出爐後，臨時取消。據報導，知情人士透露，胡其龍在小四的官司敗訴後，知大勢已去，迅速地的與小三張女達成和解，和解金額不明，但依判斷應不會比小四林女拿得少。

爆出婚外情的胡其龍，曾在2005年辜振甫因病去世後，女子鄧香妹宣稱與辜老外遇生下一女，為捍衛岳父的名譽，與妻子辜懷群一起現身記者會反擊鄧香妹。對照時間點，那時胡其龍自己已與小三、小四有婚外情，還各生下一名兒子。

婚外情親子DNA外遇
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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