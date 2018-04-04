不只「入境問俗」 學者建議外國駐處分享台灣經驗

2018-04-04 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



英國在台辦事處副代表畢騰安賀年。圖／取自英國在台辦事處臉書 分享 facebook 外國駐台代表處臉書飆創意，拉近和台灣民眾的距離；中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳表示，外國駐台單位「入境問俗」，不但在形象上大為加分，可以和台灣民眾更親近，之後若母國想要推動和台灣有關的政策，台灣社會反彈的可能性會較小，會更容易接受。

美國、英國、加拿大在台單位臉書貼文大秀創意，鈕則勳說，他們的貼文非常入境隨俗，讓民眾看了會極為有感，因為那些真的都是我們過農曆春節很重要也基本的元素，例如財神、春聯、鞭炮、新年願望，還有生肖。

鈕則勳說，代表處的貼文讓他們在形象上大加分，民眾看了會覺得駐台使館不是那麼冷冰冰或高高在上，對外形象因此軟化，在專業之外也多了活潑性，另外也和台灣民眾「搏感情」，拉近距離，美國在台協會介紹職員的寵物狗系列更是會讓人覺得他們有做功課，知道我們每年有代表的生肖，表現出想要融入台灣社會和文化的誠意。

鈕則勳表示，外國駐台代表處的臉書文章不需要每篇都是講解政策或是在台灣的拜會行程，可以穿插活潑有趣的內容拉近和台灣的距離，例如可以放代表或外籍員工學中文過程的影片或趣事、品嘗台灣小吃或體驗台灣活動的照片和心得，也可以介紹母國有特色的活動、習俗、物品或美食，例如中南美洲盛產咖啡，臉書上甚至可以開設類似「咖啡小教室」的專欄，都是可以嘗試的方法。