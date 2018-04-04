「入境問俗」 外國駐台代表處臉書飆創意有台味

2018-04-04 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



英國在台辦事處副代表畢騰安賀年。圖／取自英國在台辦事處臉書 分享 facebook 外國駐台代表處重行銷，也很入境隨俗。例如今年春節各代表處臉書大飆創意，各種充滿過節氣氛的文字、照片，英國在台辦事處從代表到一級主管不但分享過節點滴還應景許願。美國在台協會（AIT）則是呼應狗年，一一介紹員工養的寵物和背後故事，加拿大代表馬禮安還換上財神裝戴上超長假鬍子賀年。

英國在台辦事處的臉書今年過年從初一到初五每天推出一篇文章和照片，從代表唐凱琳、副代表畢騰安到國際貿易與投資署長費斯迪，一天一位除了向大家拜年，還介紹自己的新年行程，最後許下有「梗」的新年願望。

唐凱琳表示，她去年去了迪化街和北投關渡宮感受年節氣氛，今年則是和家人團圓，而她的新年願望是在氣候變遷議題上有更多努力，最後還呼應出初一走春習俗，希望大家多利用大眾運輸工具走春。

初二「登場」的畢騰安則說，太太的雙親從英國飛到台灣和他們一起過年，「算是另類的回娘家」，並許願要登台灣的百岳；在初三和大家拜年的政治處處長斐哲熒幽默地說，聽台灣朋友說初三有老鼠娶親的傳說，但他有兩個精力充沛的兒子，「要早睡需要很好的運氣」，分享幸福生活的同時，更許願希望台灣婚姻平權盡速立法。