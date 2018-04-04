國家文藝獎雲門辦桌 黃聲遠：社會永遠支持自由的作品

2018-04-04 04:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「文化是一個國家的魅力。」第廿屆國家文藝獎贈獎典禮昨於淡水雲門劇場舉辦，總統蔡英文出席向詩人李魁賢等七位得主致敬。她承諾打造一個支持創作的環境，讓每一位藝術家都能盡情發揮，「讓世界看到台灣的深度，也讓台灣人看見不一樣世界。」

本屆得主包括詩人李魁賢、原民藝術家撒古流•巴瓦瓦隆、作曲家金希文、編舞家姚淑芬、劇作家陳勝國、建築師黃聲遠、音樂人林強。典禮在黃聲遠設計的雲門劇場中、以別出心裁的「辦桌」形式進行，席開卅多桌、近三百人參加。黃聲遠致詞時不忘對台下妻子李靜慧放閃，笑說這場典禮就像「兩人的結婚典禮」。

蔡英文致詞時，透露出訪薩爾瓦多時，曾在國宴上向薩爾瓦多總統與政要，分享李魁賢一首關於薩爾瓦多的詩，回響熱烈。「李老師在寫作時，可能也想像不到一首詩可以帶來這麼大的外交效果。」她認為，要讓世界各地的人認識台灣，「最好的媒介就是文化和藝術」。

詩人李魁賢和去年辭世的小說家鄭清文是好友。鄭清文比他更早拿到國家文藝獎，曾多次向此獎推薦李魁賢，可惜無法親眼見他得獎。昨天鄭清文妻子陳淑惠贈獎予李魁賢，代先生完成向好友「恭喜」的心願。當她說完「恭喜你」，兩人在台上擁抱，氣氛感人。

「來到宜蘭廿五年，學會把別人的夢當做自己的事。」讓「宜蘭厝」成為台灣建築代表的黃聲遠表示，他最討厭「別人把別人框住」；打破框架、追求自由是他一貫的建築理念，獲獎代表「社會永遠透過支持自由的作品，表達真心的期望」。

贈獎予黃聲遠的雲門舞集創辦人林懷民透露，黃聲遠設計雲門劇場時，「先看看風怎麼吹、水怎麼流」，觀察雲門人的工作與生活情形之後，最後才決定建築外觀，「在這裡，我們天天都過得很開心。」

林強致詞時透露，蔡總統問他「你以前不是歌手，怎麼變成配樂家？」他稱自己是「幸運的人」，因為自己仍遵守「孝順父母、尊敬長輩」等「現代年輕人不要的傳統美德」，自己的幸運正來自於遵守這些美德所得到的福報。贈獎人侯孝賢表示，林強的作品湧動一股厲害的能量，「有台灣人的『氣口』（味道）」。

「一直以來這塊土地，走了又來新朋友，荷、明、清、日、華...... 」排灣族藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆昨在國家文藝獎贈獎典禮上，形容經歷政權遞嬗的原民彷彿經歷「換裝時代」，必須用美學教育下一代，「讓孩子學會用美去看待萬變的生活。」

撒古流是繼音樂家李泰祥之後，第二位贏得國家文藝獎的原民藝術家。他先以排灣語致詞，再用國語「翻譯」給台下聽眾。他指出，數百年來，族人從名字和生存模式不斷被迫改變，「學會自然大地般的仁慈，總用包容的心看待這一切」。他認為自己不是「文化的保存著」，而是「文化的實踐者」，希望透過美學帶給這塊土地上的人「相互尊重與欣賞的能量。」

「明華園就是我的家，我的生活就是戲台。」劇作家陳勝國致詞時表示，自己寫了五十多齣戲，開心終於知道如何「跟舞台神明溝通、並與觀眾對話」。他期許政府能窮盡心力，透過合理的補助與評審制度，協助劇團創作演出，「將民間潛能發揮為國家的力量。」

「藝術探討生命價值，讓人看到生命的美。」作曲家金希文表示，他創作時先要找到「願景」，「有了願景之後，就像農夫般一步步耕田。」他感慨台灣社會將「金錢」當成發展的動力，「金錢變成萬能後，反而廉價化我們的人生」；主張透過音樂，「用美學的體驗面對所有的人生苦難。」