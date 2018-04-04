國家文藝獎贈獎 蔡總統致敬：文化是國家魅力

2018-04-04 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／新北報導



蔡英文總統（右五）昨天出席「第20屆國家文藝獎贈獎典禮」，贈禮給電影音樂創作者林強（右起）、劇作家陳勝國、作曲家金希文、詩人李魁賢、藝術家撒古流．巴瓦瓦隆、編舞家姚淑芬、建築師黃聲遠等七位國家文藝獎得獎者。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

「文化是一個國家的魅力。」第廿屆國家文藝獎贈獎典禮昨於淡水雲門劇場舉辦，蔡英文總統出席向詩人李魁賢等七位得主致敬。她承諾打造一個支持創作的環境，讓每一位藝術家都能盡情發揮，「讓世界看到台灣的深度，也讓台灣人看見不一樣的世界。」

李魁賢一首詩…總統讚「帶來這麼好外交」

本屆得主包括李魁賢、原民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆、作曲家金希文、編舞家姚淑芬、劇作家陳勝國、建築師黃聲遠、音樂人林強。典禮在黃聲遠設計的雲門劇場中、以別出心裁的「辦桌」進行，席開卅多桌。

蔡英文致詞時透露，出訪薩爾瓦多時曾在國宴上向該國總統與政要，分享李魁賢一首關於薩爾瓦多的詩，回響熱烈。「李老師在寫作時，可能也想像不到一首詩可以帶來這麼大的外交效果。」她認為，要讓世界各地的人認識台灣，「最好的媒介就是文化和藝術」。

李魁賢和去年辭世的小說家鄭清文是好友。鄭清文比他更早拿到國家文藝獎，曾多次向此獎推薦李魁賢，可惜無法親眼見他得獎。昨鄭清文妻子陳淑惠贈獎予李魁賢，代先生完成向好友「恭喜」的心願。當她說完「恭喜你」，兩人在台上擁抱，氣氛感人。

建築師黃聲遠…最討厭「別人把別人框住」

建築師黃聲遠（左）昨獲得國家文藝獎，他感謝林懷民在最困苦的時候拉他一把，兩人相擁，場面感人。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

「來到宜蘭廿五年，學會把別人的夢當做自己的事。」讓「宜蘭厝」成為台灣建築代表的黃聲遠表示，他最討厭「別人把別人框住」；打破框架、追求自由是他一貫的建築理念，獲獎代表「社會永遠透過支持自由的作品，表達真心的期望」。

贈獎予黃聲遠的雲門舞集創辦人林懷民說，黃聲遠設計雲門劇場時，「先看看風怎麼吹、水怎麼流」，觀察雲門人的工作與生活情形後，最後才決定建築外觀，「在這裡，我們天天都過得很開心。」

林強說，蔡總統問他「你以前不是歌手，怎麼變成配樂家？」他稱自己是「幸運的人」，因為仍遵守「孝順父母、尊敬長輩」等傳統美德，自己的幸運來自遵守這些美德所得到的福報。贈獎人侯孝賢說，林強作品湧動一股厲害的能量，「有台灣人的『氣口』（味道）」。