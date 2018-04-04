國家文藝獎得主／撒古流「文化實踐者」 陳勝國「生活是戲台」

2018-04-04 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／新北報導



「一直以來這塊土地，走了又來新朋友，荷、明、清、日、華… 」排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆昨在國家文藝獎贈獎典禮上，形容經歷政權遞嬗的原民彷彿經歷「換裝時代」，必須用美學教育下一代，「讓孩子學會用美去看待萬變的生活。」 藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（左）昨天獲得國家文藝獎，由部落頭目（右）頒獎。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

撒古流是繼音樂家李泰祥後，第二位贏得國家文藝獎的原民藝術家。他說，數百年來，族人從名字和生存模式不斷被迫改變，「學會自然大地般的仁慈，總用包容的心看待這一切」。他認為自己不是「文化的保存著」，而是「文化的實踐者」，希望透過美學帶給這塊土地上的人「相互尊重與欣賞的能量。」

「明華園就是我的家，我的生活就是戲台。」劇作家陳勝國致詞時說，自己寫了五十多齣戲，開心終於知道如何「跟舞台神明溝通、並與觀眾對話」。他期許政府能窮盡心力，透過合理的補助與評審制度，協助劇團創作演出，「將民間潛能發揮為國家的力量。」

「藝術探討生命價值，讓人看到生命的美。」作曲家金希文說，他創作時先要找到「願景」，「有了願景之後，就像農夫般一步步耕田。」編舞家姚淑芬則說，「舞者是修行者，必須把自己放在最安靜的地方觀看世界，但你的身體還在移動。」她說，自己作品有爭議性，但「有溫度、與人群產生關係」。