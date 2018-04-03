網路言論易趨極端 朱宥勳：教孩子識讀

2018-04-03 21:13 中央社 台北3日電



作家朱宥勳。聯合報系資料照 分享 facebook 作家朱宥勳今天在一場研討會分析指出，網路特殊的言論自由文化，容易導致極端且暴力的筆戰。他建議政府部門可自教育體系下手，教導孩子們識讀，從根建立基本能力。

朱宥勳應邀出席內政部舉辦的「言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會」商業及政治力量對表意自由之影響專題討論，紀錄片導演李惠仁和前公視總經理馮賢賢為與談人。

出生於1988年的朱宥勳活躍於網路公共評論領域，他以後解嚴世代的身分發言指出，網路新媒體發展至今出現特殊的言論文化，年輕人不信任媒體的中介角色，沒了中介，加上商業推波助瀾，不免令人擔心言論自由的品質，可能走向失控。

他指出，這是教育失靈造成的尷尬後果；他並提議，教育部和文化部可使上力，在教育體系裡教孩子們識讀，甚至挑戰課文內容，協助孩子們從根建立基本能力。

50歲世代的李惠仁則指出，意識型態控制三階段為：從機構審查、人民群眾互相監督，發展成自我審查。台灣有越來越多人做自我審查，如果未能覺醒，有一天，連自由作夢都不敢。

他指出戴立忍被迫公開表示不是台獨、厭世姬新書在中國下架等例子，進而表示，自由應該像呼吸一樣自然，民主前輩奉獻青春，前仆後繼爭取來的自由，我們要好好去呵護。

另外，馮賢賢表示，民主珍貴，同時也脆弱。公務人員不應置身事外，他們是人民幸福的倚靠，希望公務人員能戰戰兢兢，守護我們的民主、我們的自由。

「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕以自焚方式爭取百分之百言論自由，行政院民國105年將4月7日定為言論自由日。行政院長賴清德、內政部長葉俊榮、文化部長鄭麗君、國史館館長吳密察等人上午出席今天的研討會。文化部次長丁曉菁擔任下午專題討論主持人。