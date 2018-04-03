教部組「諮詢小組」 柯志恩批「揪團霸凌管中閔」

2018-04-03 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



今天教育部宣布將由教育部長潘文忠召集組成「跨部會諮詢專案小組」，立法委員柯志恩在臉書上表示，教部繼續刁難管中閔教授的聘任案，放假的好心情頓時轉為憤怒，真想問教育部的官員們：何苦千方百計「卡管」而斯文掃地、墮落至此。

柯志恩質疑，「跨部會專案諮詢小組」，請問這個小組的依據在哪裡？是根據大學法哪一條發明這樣的諮詢小組？未來教育部還要根據諮詢小組意見做決策參考，又置台大校長遴選委員會於何地？「台灣還有大學自治與學術自主嗎？」教育部造法、違法、亂法莫此為甚。

柯志恩批評，為了「拔管」教育部就使出拖延伎倆，設下層層關卡，從拿出政治放大鏡對所有會議記錄一再反覆詰問，不斷出函要求解釋、補送資料，八道金牌不夠，再加上電郵及電話；如此刁難社會唾罵，竟然重開遴選會「確認資格無疑義」不算、校務會議呼籲教育部必須「依法行政」也充耳不聞，教育部還不死心罷休，一個教育部「卡管」不夠猛，外加監察院及地檢署進行調查也不夠狠，如今再找「跨部會」來合力出擊，用政府機關所有公權力對付一位台大準校長。