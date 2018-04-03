再出招「卡管」柯志恩怒教育部：揪團霸凌管中閔

2018-04-03 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



「卡管案」歹戲拖棚，教育部人事處今天指出，將展開跨部會諮詢專案小組，恐要到4月中旬才有結果。國民黨立委柯志恩晚間透過裡栓怒批教育部揪團霸凌管中閔，真想問教育部的官員們，何苦千方百計「卡管」而斯文掃地、墮落至此？

柯志恩指出，所謂「跨部會專案諮詢小組」的依據在哪裡？是根據大學法哪一條發明這樣的諮詢小組？甚者，未來教育部還要根據諮詢小組意見做決策參考，又置台大校長遴選委員會於何地？台灣還有大學自治與學術自主嗎？教育部造法、違法、亂法莫此為甚。

柯志恩質疑，教育部為要「拔管」就使出拖延伎倆，設下層層關卡，從拿出政治放大鏡對所有會議記錄一再反覆詰問，不斷出函要求解釋、補送資料，八道金牌不夠，再加上電郵及電話；如此刁難已遭千夫所指、社會唾罵，竟然重開遴選會「確認資格無疑義」不算、校務會議呼籲教育部必須「依法行政」也充耳不聞。

沒想到沉寂數日之後，教育部還不死心罷休，一個教育部「卡管」不夠猛，外加監察院及地檢署進行調查也不夠狠，如今再找「跨部會」來合力出擊，用政府機關所有公權力對付一位台大準校長，這已非管教授個人權益問題，而是台大自主被蹂躪殆盡、台灣的大學自主沉淪谷底，這實是台大的悲哀、教育的悲哀、更是台灣民主的悲哀。如果教育部以政治打手為樂，自甘為權力的奴僕，只能說「如此教育部如何令人不發怒」！