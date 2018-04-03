女性永續發展科學週 挪威前總理頒獎

2018-04-03 19:47 中央社 台南3日電



挪威前總理、永續發展教母、唐獎永續發展獎得主布倫特蘭夫人（Gro Harlem Brundtland）。聯合報系資料照片。唐獎/提供 分享 facebook 2018女性永續發展科學週今天下午在成功大學舉行頒獎及閉幕典禮，由挪威前總理、首屆唐獎永續發展獎得主布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）頒獎給5名得獎者。

成功大學受唐獎教育基金會委託，運用唐獎第一屆永續發展獎得主布倫特蘭所指定的唐獎研究補助費，培養開發中國家的年輕女性研究員，連續3年舉辦女性永續發展科學週（Gro Brundtland Week of Women inSustainable Development）。

2018女性永續發展科學週5名獲得「格羅．布倫特蘭獎」的女性科學家，於3月28日至今天到台灣展示研究成果，並與台灣優秀女性科學家共同巡迴發表演講與座談。

活動閉幕典禮下午在成大格致堂舉行，5名得獎科學家依個人所長，就「亞洲與非洲城市空污危害」主題提出8分鐘簡報，再由布倫特蘭進行短評並頒獎。

布倫特蘭表示，空污是當前重要的環境議題，感謝5名女性科學家的貢獻，相信這樣的交流，對她們未來在職涯發展上將有所影響。希望她們持續投入永續發展、公共衛生健康議題。

唐獎基金會執行長陳振川致詞時表示，很感謝布倫特蘭從挪威遠道而來，也恭喜所有受獎人，唐獎基金會的獎金能夠用在女性永續發展科學週活動，相當有意義，也激勵未來持續推動永續發展。

成功大學指出，2018女性永續發展科學週5名「格羅．布倫特蘭獎」得獎者分別為：南非人類發展委員會研究專員Natisha Dukhi；肯亞女醫師及公共衛生研究員Barbara Burmen；印度女醫師Neha Dahiya；菲律賓學者Weena Gera；馬來西亞學者Sarva Mang alaPraveena。