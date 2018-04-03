林強獲國藝獎 侯孝賢：對家裡有交代

2018-04-03 19:05 中央社 台北3日電



電影音樂創作者林強（左）下午獲得國家文藝獎，由導演侯孝賢（右）頒獎，領獎時林強深深一鞠躬，向侯孝賢導演致謝，場面感人。聯合報系記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 在「千禧曼波」配樂中，引領林強踏入電影世界的導演侯孝賢，將國家文藝獎的獎座交到林強手上。侯孝賢笑說：「得獎是安慰啦，對家裡有個交代。」那一瞬間，林強臉上閃過了孩子般的羞赧神色。

侯孝賢記得第一次認識林強的畫面，是在戶外的一座野台，「那時他還在台上唱歌，我看他整個人唱到都趴下去，那個氣力跟能量，喔，這個人好厲害。」在侯孝賢眼中，林強創作裡的在地感、台灣人的「氣口」（台語）精神，是最厲害難得的，「所以他今天才會得獎啦。」

在發表得獎感言時，林強說自己是一個幸運的人，「比我更有能力、更有才華的人太多，但我很確定，我很幸運，因為可以得獎，作品還可以受大家關注。」

他說稍早在後台跟總統蔡英文聊天，「她問：你以前不是唱歌的嗎？怎麼做電影配樂，又得國家文藝獎，她很驚訝，我也很驚訝，覺得自己的人生像是一場夢。」

面對這一切榮耀，林強顯得謙遜，有點幽默，他說自己也一直問自己為什麼，他說自己提供兩點原因給所有人參考，雖然未必正確，「那是孝順跟感恩。」那語氣認真又有點可愛，逗得全場發笑。

林強說自己年輕時頑皮、不愛唸書，從來也不孝順，直到後來，他想起了要回頭孝順父母，要感恩所有提攜、教導自己的長輩。

「感恩、孝順，這是我們很多人現在不要的一些傳統的道德，但我還留著。現在流行說要打破權威，要把老人拉下來，可是我沒這樣做，我今天得獎，也是告訴年輕人，如果回家孝順父母、尊敬長輩，也許就有福報得獎。」