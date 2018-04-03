撒古流獲國藝獎 頭目頒獎喊原住民不缺席

2018-04-03 19:08 中央社 台北3日電



蔡英文總統（右五）下午親自出席「第20屆國家文藝獎贈獎典禮」贈送禮物給電影音樂創作者林強（右起）、劇作家陳勝國、作曲家金希文、詩人李魁賢、藝術家撒古流．巴瓦瓦隆、編舞家姚淑芬、建築師黃聲遠等七位國家文藝獎得獎者。聯合報系記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 第20屆國家文藝獎今天頒獎，得主都邀請對自己有重大影響的對象擔任頒獎人。為撒古流．巴瓦瓦隆贈獎的部落頭目謝榮祥表示：「我們是台灣原住民，我們不能缺席。」

穿著排灣族傳統服飾現身的藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，是這次的美術類得主，他邀請了部落太陽家族頭目謝榮祥頒獎。

謝榮祥引領年輕時的撒古流飛向部落之外的世界，對撒古流來說如師亦友，更以撒古流得獎為傲，他一登台就以中氣十足的嗓音說：「我們是台灣原住民，我們不能缺席。」

長年透過書寫、思考及創作進行全方位藝術社會實踐的撒古流，從文化到教育推廣，創立部落學校，展現文化自覺，他穿梭傳統與當代之間，悠遊於族群過往的藝術與圖像，展現多重藝術能力與當代社會的省思。

撒古流的文化自覺早在1970年代末便已開啟，他將耆老們的記憶，透過圖文手稿進行系統性的蒐集、描繪與整理。撒古流致詞時表示：「這個獎項好比一棵果子累累的大樹，足夠讓自然界的朋友們，以及我的人和朋友共同分享，尤其生活在大地上的原住民族，猶如入冬季節，樹梢上最動人美麗的葉片般，給了入春時的豐厚養分。」

音樂類得主、作曲家金希文邀請了自己在美國就結識、在音樂路上一直相知相惜的小提琴家蘇正途擔任頒獎人。

金希文的作品著重於探索如何在作品中融入台灣元素與意象，音樂內容的邏輯敘述、作曲構思的嚴謹度，是台灣代表性的音樂創作者，國家管弦樂團出國演出時，經常選用他的作品，作為推介給歐美的台灣代表作品。

金希文致詞時表示：「藝術的力量能使事實成為真理，使黃土轉為唯美。」NSO音樂總監呂紹嘉透過介紹影片也表示，金希文寫的交響曲「台灣」高度藝術化，即使用民謠旋律，也會複雜化、藝術化，「他的曲子具有世界性，裡面有很深的台灣情感，但又是對世界發聲」。

戲劇類得主陳勝國是明華園首席編導，19歲開始編劇的他，在1982年的「全國地方戲劇比賽」獲得導演獎，那時的評審之一，就是他今天的頒獎人、戲劇學者邱坤良。他的劇本特色充分掌握語言、表演、場面、技術，手法靈活又親近觀眾，為台灣傳統戲劇開創新局。

陳勝國說，自己是個在廟口講戲的、做戲的人，向來是躲在舞台旁邊角落的，得國家文藝獎，是沒想過的事。但因為得獎，他可以知道如何持續跟舞台神明溝通、與觀眾對話，「對觀眾、對歌仔戲、對明華園，我都無愧了」。

他說40多年來寫的劇本，都是為明華園量身設計，在歌仔戲的世界其實是狹義的做法，「我希望好作品，不論作者是誰，都能引起同業同好的興趣，一起切磋討論，增廣見聞」。

陳勝國也趁機跟台下的文化部長鄭麗君說明劇團演出、經營的困境，「劇團的負擔是沈重的，每一齣戲，都投入很多預算與時間、人力，卻經常演完兩天三場，就草草收攤，可能也不會再演。」他希望政府更盡力協助劇團創作、演出，合理評審制度。（編輯：陳怡璇/吳協昌）