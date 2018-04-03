台灣創新農機館史上最大 盼爭取海外訂單

2018-04-03 18:22 中央社 台北3日電



農糧署長陳建斌表示，「台灣創新農機館」4日將在「2018桃園農業博覽會」亮相，9個研究單位及28家廠商參展，為規模最大的一次，盼爭取海外訂單，讓年產值百億元進一步擴增。

陳建斌說，農委會農糧署這次規劃的「台灣創新農機館」展場占地 2100平方公尺，以五大作物種類為主軸，包括「特用作物及茶葉」、「蔬菜、花卉及種苗」、「水稻及雜糧」、「果樹」、「溫室及設施設備」，共 62項農機及相關技術展示。

農糧署科長洪宏毅補充，目前農機具等產業內銷年產值近年來新台幣35億到40億元，外銷50多億到60億元，合計約百億元，其中內銷產值已飽和，要拓展海外商機，為此，參展前由外交部協助廣發設有外館的國家，吸引業者前來看展，以爭取更多訂單。

他說明，台灣農業機械化始於耕作面積最多的水稻，從耕耘機、曳引機、育苗、整地、插秧、採收、除草、穀物乾燥等，都有機械化作業的機具可用，機械化推動60多年，機械化率99%，台灣相關產品的特色是小型、價格有競爭優勢。

為了拓展外銷，他說，外銷主銷東南亞、日本及美國等地，多是採買台灣的小型機具，近年業者也結合新科技推新產品，例如可透過自動進行灑水等作業，達到調控溫室的濕度與溫度的環控設備。

又例如植物保護機，透過遙控小型飛行機噴灑農藥，適合大面積耕地作業模式的國外農業購用。農糧署統計，台灣農機工業同業公會 25 家會員廠商本次有參展，可藉此機會吸引海外訂單。

「2018 桃園農業博覽會」以「智慧農業、綠色生活」為主軸，4月4日起於桃園市新屋區開展，為期40天。（編輯：李亨山）