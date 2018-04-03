反核不遺餘力 高成炎獲環保終身成就獎

2018-04-03 18:27 中央社 台北3日電



台大資訊工程學系教授高成炎是今年台灣環保終身成就獎得主，他是台灣反核運動先驅之一，近年更積極發展地熱發電計畫，用另一種方式對抗核電。

2018台灣環保終身成就獎得主出爐，反核運動先驅高成炎是獲獎者之一，他從1986年在美國期間就開始反核運動，至今已超過30年。

高成炎回憶，1986年時美國太空總署的太空梭爆炸，他當時正在美國太空總署任職，當時有幾千人日以繼夜的檢查太空梭安全，但如此精密嚴謹的太空梭竟然爆炸，後續又發生蘇聯車諾堡核災事件，因此他便決心投入反核運動。

高成炎在1990年回台後就加入台灣環保聯盟投入反核四行列，30年間，他擔任了10年的反核大遊行的總指揮，雖然期間曾被警方以「違反集會遊行法」、「妨礙公務」等，起訴了至少九條以上的罪名，但高成炎面對鎮暴部隊，被關、被打，毫無所懼。

除了反核之外，高成炎也參與過反美麗灣度假村開發案，高成炎當時動手拆掉告示牌，雖然後續歷經漫長的行政訴訟，但最終仍贏得勝利。

高成炎表示，美麗灣度假村破壞整個都蘭部落，當時拆下告示牌僅是一個象徵性動作，用小違法凸顯大違法，不僅只是為原住民出口氣，也反對開發案破壞海岸線的立場。

雖然近年高成炎已經漸漸淡出社運圈，但只要有街頭運動他就會過去看一下、看進行到什麼地方。他舉例，前幾天就有特別繞去看看抗議傳統領域劃設辦法的原住民團體。

對於環保運動獲得肯定，高成炎坦言非常驚訝，因他現在都投入在地熱能源開發計畫中。他說，在反核運動期間，就一直在思考應該用什麼東西來代替核電。

高成炎投入反核運動超過30年，近年更積極尋求穩定的電力來源盼能替代核電，持續用另一種方式對抗核電。