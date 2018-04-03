黃聲遠得獎感性告白 謝雲門教會海闊天空

2018-04-03 18:27 中央社 台北3日電



建築師黃聲遠（左）下午獲得國家文藝獎，由雲門創辦人林懷民（右）頒獎，引言時黃聲遠感謝林懷民在他最困苦的時候拉他一把，領獎後兩人相擁，場面感人。聯合報系記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 國家文藝獎得主黃聲遠今天在頒獎典禮感性向老婆李靜慧放閃告白，「今天很像我們終於辦了一場盛大的婚禮」，他感謝雲門，「在我們最困難時候，教會我們海闊天空。」

第20屆國家文藝獎今天下午在淡水雲門劇場舉行頒獎典禮，建築類得主黃聲遠主持的田中央工作群，匯集宜蘭和台灣各地的有志青年，擺脫學院派的知識框架，從環境感知與自然系統的理解，梳理出屬於宜蘭的空間環境創造，啟發許多建築人回歸土地和從環境的節奏中，找尋建築與人緊密連結的本質。

近幾年田中央受邀在日本、歐洲巡迴展出，田中央深耕宜蘭25年，淡水雲門劇場是田中央跨出宜蘭的第一步，黃聲遠今天從雲門舞集創辦人林懷民手中接下獎座。

黃聲遠致詞時，唸了一封他寫給田中央成員阿堯的信，信中提到，2005年宜蘭（政權）變天那晚，黃聲遠到第二天中午拾起桌上的模型，才有支撐力重新振作，當時很多人勸他去香港、台中做點別的，好在他聽了老婆、故宮副院長李靜慧的提醒：「建築和宜蘭這片土地，明顯地是你的最愛。」讓他持續在宜蘭深耕。

信中黃聲遠也提到，「來到宜蘭25年，學會把別人的夢當作自己的事。這裡有很多人願意把日常的點滴都當作是偉大的工作。社會永遠透過支持自由的作品，表達真心的期望。」

黃聲遠也在台上感性向老婆放閃告白，「靜慧，今天很像我們終於辦了一場盛大的婚禮」，他感謝當年願意相信田中央的前宜蘭縣長游錫(方方土)，「讓這一切有了開始。」他也謝謝雲門，「在我們最困難時候，教會我們海闊天空。」

林懷民表示，當年邀請黃聲遠為雲門設計新家，「黃聲遠說，我要先看看那個地方的風怎麼吹、水怎麼流」，花很長時間觀察雲門的生活方式和工作情形，在確定要蓋的前一、兩年才決定外觀，讓雲門在搬進來的這近三年來，每天都過得非常開心。

林懷民認為，田中央深耕台灣25年，用土地凝聚人心，營造美好生活，尤其五月田中央還要參加威尼斯建築雙年展，「到國外向國外宣示台灣獨特的精采故事，為我們帶來榮耀、尊嚴和驕傲。」

林懷民也提到他對黃聲遠的觀察，「穿著藍白拖蹓躂是很重要的事情。」（編輯：施燕飛/吳協昌）