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「卡管案」歹戲拖棚　台大教授批：大學自主倒退幾十年

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「卡管案」歹戲拖棚　台大教授批：大學自主倒退幾十年

2018-04-03 18:09聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

農委會前主委陳保基。 圖╱聯合報系資料照片
農委會前主委陳保基。 圖╱聯合報系資料照片
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「卡管案」歹戲拖棚，教育部人事處今天指出，校長當選人管中閔涉嫌赴陸兼課，在任公務員期間，也有相關赴陸管制規定待釐清，最近將展開跨部會諮詢專案小組，恐要到4月中旬才有結果。對此，台大挺管派教授批評，教育部頻用「莫須有」理由干預校長人事，讓「大學自主倒退幾十年」、「宛如回到戒嚴時期」，對台灣高教未來感到可悲。

台大教授、農委會前主委陳保基表示，台大已將近一年沒有校長，教育部仍持續卡管，沒把高教發展放在第一優先，實在是高教的悲哀。他認為，台大身為高教龍頭，許多國際合作案都迫在眉睫，卻卡在教育部這關，教育部等同是漠視高教發展。台大已遵照教育部指示，招開校務會議及遴選會議，結果都呈現出全校師生的意向，不解還有什麼理由不聘任。

「民主倒退好幾十年、比戒嚴時期還嚴重！」陳保基說，教育部口口聲聲說依法行政，但經過監察院糾正後，還不知悔改，甚至處處打壓台大人事案，真是離譜至極，並且疑惑「為何要跨部會調查？」。他也感慨，台大今年11月就要迎接90周年校慶，到現在校長還沒就定位，校內整體氣氛低迷，各行政主管也都惴惴不安。

台大教授洪泰雄則建議，若教育部遲不核定人事案或做出不聘任的決定，管中閔的義務律師團應採取法律行動。依行政訴訟法，如果是應為行政處分，卻未在兩個月內為行政處分，應受處分的人可提起訴願；訴願若被駁回，可再提行政訴訟，這是一個行政救濟的管道。管中閔是利害關係人，有權提出訴願。

洪泰雄說，依據大學法規定，教育部對公立大學校長人選只有核備權，教育部處理管案的方式，已涉及公務員瀆職，並且嚴重傷害了台大的發展，他呼籲，教育部再如此妄為，傷害的不只是民進黨，政務官也都要負上法律責任。此外，管教授對教育部的態度，都採靜觀其變，但教育部現在根本在拖延人事案，他建議管爺應硬起來，站出來維護自己的權益。

台大新任校長管中閔原定2月1日上任，但教育部迄今未核定人事案。管中閔日前對教育部下最後通牒，要求在3月底前函文確定是否聘任，但教育部直到今天仍未核定。人事處長陳焜元日前曾說「近日一定會有結果」，外界推測，今天是清明連假前夕，教育部若不想拖過連假，最有可能在今天核定。不過教育部稍早表示，為釐清相關疑義，將展開跨部會審視，最快4月中旬才有結果。

教育部台大高教
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